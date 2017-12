¿Por qué mucha gente muere en diciembre?

Internet /

A muchos nos ha pasado que, justo cuando se acerca el final de un año, gente cercana fallece o sabemos de personas a nuestro al rededor que justo a días de celebrar Navidad o Año Nuevo pierde la vida, escribe Daily Trend.¿Es solo coincidencia? En realidad no lo es y hay estudios científicos que demuestan que hay una mayor probabilidad de morir en época navideña.Algo de lo más curioso es que este aumento de muertes en diciembre no solo aplica a las personas mayores. De hecho, es quizá el mes en que todos los grupos de edad mueren con excepción de los niños.David P. Phillips, sociólogo de la Universidad de California y autor principal esos estudios, estidió el número de certificados de defunción en Estados Unidos que expidieron entre 1975 y 2004. Encontraron un aumento en las muertes en tres días en particular: Navidad, el día después de Navidad y el día de Año Nuevo.Las causas más comunes son muertes cardíacas, pero también hay un aumento en emergencias durante las festividades.Adicionalmente, crece el estrés, la tristeza y surgen fenómenos como la depresión navideña.Sin emabrgo, el profesor Phillips considera que la verdadera razón por la que Navidad y Año Nuevo son un factor de riesgo de muerte en realidad puede tener más que ver con el acceso a la atención médica.Las personas que no se sienten bien pueden posponer un viaje al hospital para quedarse con su familia a celebrar Navidad o Año Nuevo, dijo.La falta de personal hospitalario durante las festividades en el hospital también podría afectar. “Son los casos en los que los segundos pueden hacer una diferencia y puedes ver una diferencia de verdad entre la respuesta de un miembro del personal con más o con menos experiencia”, dijo Phillips.*Con información de CNN, NCBI,