El Pirata de Culiacán solo en su funeral

Associated Press /

Dentro de una vivienda de ladrillo pintado en color verde en la colonia Las Cañitas están los restos de Juan Luis Laguna Rosales, escribe El Debate.Aquel jovencito de escasos 17 años quien se popularizo como "El Pirata de Culiacán", pese a no ser de la capital del estado de Sinaloa si no de la sindicatura de Villa Juarez en Navolato, zona castigada por la inseguridad y que el primer cuatrimestre del año fue escenario de cotidianas balaceras entre grupos antagónicos del crimen organizado.El menor youtuber cuyo nombre dio la vuelta al mundo cuando la noche del lunes fuera acribillado dentro de un bar en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco sus restos llegaron a medianoche tras haber sido reclamado por su tia.Hoy bajo una carpa azul y afuera de una humilde vivienda lucía un poco desolada, unas cuantas personas con el triste pesar acompañaba a la familia de El Pirata Culiacán.Esta vez, las excentricidades desaparecieron, la realidad las opacó, no hubo qué decir, ante el silencio de sus seres queridos. Ya no querían saber más de lo que pasó, ni de lo que pasará.Villa Juárez es una sindicatura perteneciente al municipio de Navolato, este lugar está ubicado en el centro del estado de Sinaloa, a 20 km al sureste de Navolato, cabecera del municipio homónimo al que pertenece y a 20 km al suroeste de Culiacán, la capital del estado.Este sitio en los últimos meses ha sido de los más violentos en Sinaloa, ejecuciones, comandos armados, robos, son temas que diario se miran y se escuchan en los medios de comunicación.Cabe señalar que hace unos meses se quitó una base militar que se había colocado para combatir el crimen organizado.En la sindicatura no es muy común el uso del internet, por lo que muchos pobladores no conocían o no sabían de la fama con la que contaba El Pirata.