Lo descubren robando el regalo de Navidad para su hermana

La policía de Charleston en Virginia acudió a investigar un robo en una tienda Kmart sin imaginar el desenlace, reporta Univisión.Al llegar al lugar, encontraron a un joven de 15 años intentado salir de la tienda sin pagar un juguete. Tras investigarlo descubrieron que en realidad no tenía dinero y lo único que pensaba era en que su hermana tuviera una feliz navidad.El detenido de inmediato regreso el juguete y una bota y pidió disculpas. Sin embargo, las autoridades decidieron no arrestarlo.Los oficiales Rinehart y Smith regresaron a la tienda con el menor y decidieron comprar la bota de navidad y el tobogán para que se los pudiera llevar a su hermana.El incidente se compartió en la página de Facebook donde miles de comentarios apoyando el acto de los policías siguen apareciendo.“El crimen y el cumplimiento no siempre son blancos y negros. Me enorgullece que nuestros oficiales tengan la compasión de ver la diferencia entre un acto de avaricia o los hábitos de alimentación y alguien que no tiene otra manera de proporcionar”.