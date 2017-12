Si tienes uno de estos celulares, Whatsapp dejará de funcionar para ti

Tomada de Internet |

Ciudad de México- WhatsApp informa que, a partir del 1 de enero de 2018, los usuarios que utilicen dispositivos móviles con los sistemas operativos BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 o anteriores no podrán crear una cuenta nueva, ni tampoco volver a verificar una existente.Sí, podrán usar la app, pero de forma limitada.Mientras, los teléfonos celulares Nokia S40 serán compatibles con la aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018. Por su parte, los 'smartphones' con sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores podrán utilizar WhatsApp hasta el 1 de febrero de 2020.Sin embargo, debido a que la empresa ya no está desarrollando nuevas funciones para estas plataformas, algunas opciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento. La compañía asegura que estos dispositivos móviles no cuentan con la capacidad requerida para expandir la lista de funciones de la aplicación en el futuro.Asimismo, se recuerda a los usuarios que el servicio de mensajería instantánea no es compatible con versiones de sistema operativo de Android anteriores a 2.3.3, así como con Windows Phone 7, iOS 3GS/iOS 6 y Nokia Symbian S60.