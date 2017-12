Conoce los puentes y días de asueto para el próximo año

Internet /

Ciudad de México– No hay mejor motivación que la recompensa de los días de descanso. En estas fechas en que empezamos a planear cómo será el próximo año, necesitamos saber de cuánto tiempo libre dispondremos. Por eso, aquí el listado de días feriados, escribe The Huffington Post.Para quienes gustan de los descansos, tenemos varias malas noticias, el día de Reyes, el de la bandera, así como el día de la batalla de Puebla caerán en sábado.Esto no se queda ahí, el 16 de septiembre será domingo.A continuación, las fechas exactas:ENEROLunes, 1 de enero: Año NuevoSábado, 6 de enero: Día de Reyes.FEBREROLunes, 5 de febrero: Constitución Mexicana.Sábado, 24 de febrero: Día de la bandera.MARZOLunes, 19 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.Jueves, 29 de marzo: Jueves Santo.Viernes, 30 de marzo: Viernes Santo.ABRILDomingo, 1 de abril: Domingo de resurrección.MAYOMartes, 1 de mayo: Día del trabajo (¿fin de semana largo?).Sábado, 5 de mayo: Batalla de Puebla.Jueves, 10 de mayo: Día de las madres.Martes, 15 de mayo: Día del maestro.SEPTIEMBREDomingo, 16 de septiembre: Día de la Independencia.NOVIEMBREViernes, 2 de noviembre: Día de Muertos.Lunes, 19 de noviembre: Revolución Mexicana.DICIEMBRESábado, 1 de diciembre: Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.Miércoles, 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.Lunes, 24 de diciembre: Nochebuena.Martes, 25 diciembre: Navidad.Lunes, 31de diciembre: Noche vieja.Habrá cuatro puentes, los lunes 1 de enero, 5 de febrero 2018, 19 de marzo y 19 de noviembre.Los niños regresarán a la escuela el lunes 8 de enero. En Semana Santa descansarán del 26 de marzo al 6 de abril. Las vacaciones de verano iniciarán en junio o julio, según el calendario de su plantel (el de 185 días o de 195). Finalmente, en diciembre se irán de vacaciones decembrinas a partir del viernes 21.