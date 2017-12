Estás son las predicciones de Nostradamus para el 2018

Internet /

El místico profeta jamás se hubiera imaginado que muchos siglos después de su muerte sus revelaciones continuarían siendo causa de investigación, escribe Cultura Colectiva.Michel de Nôtre-Dame vio en su balde lleno de agua una cifra: "3797", y experimentó un sobresalto. Reinaba un sepulcral silencio en su habitación, sólo roto por el crepitar del fuego de la chimenea y las velas, además de la pluma rasgando en el papel en el que se dedicaba a escribir. Junto a aquellos cuatro números vio fuego, sangre, escuchó los gritos desesperados de millones de almas pidiendo ayuda. Eran las 3 de la madrugada del año 1555.El médico y astrólogo, quien había cambiado su apellido por el de Nostradamus para darle un carácter de mayor misterio, se detuvo por un momento y bebió un poco del vino que descansaba sobre su mesa, misma donde se encontraba el manuscrito de lo que sería su obra más grande, Las verdaderas centurias y profecías, una colección de cuartetas donde recogía las visiones que acudían a su mente y ojos en ese mismo balde con agua donde la cifra "3797" se le había revelado de manera tan clara. Era la revelación que necesitaba para dar por concluido su libro.La observación de las estrellas también era otra de sus fuentes para obtener valiosa información para su libro. Las páginas de Las verdaderas centurias y profecías recogían el futuro de la humanidad, a veces luminoso, la mayoría de las veces oscuro: guerras, destrucciones, enfermedades, pugnas políticas, jefes de estado desalmados y extrañas manifestaciones de caos.El místico profeta jamás se hubiera imaginado que muchos siglos después de su muerte, en 1566, sus revelaciones y profecías continuaran siendo causa de investigación entre la humanidad. A él se le atribuyen las profecías de varios de los acontecimientos más notables que han ocurrido en el mundo: las dos guerras mundiales, el nacimiento de Hitler y su llegada al poder, el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y varias profecías que supuestamente se cumplirán en 2018 y que aquí mencionamos para que juzgues su veracidad.A pesar de que ningún terremoto se puede predecir, el temor es grande en torno a la falla de San Andrés, una cordillera con gran actividad sísmica ubicada en el estado de California. Se le considera el límite de deslizamiento entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte. Desert Hot Springs, San Bernardino, Wrightwood, Palmdale, Gorman, Frazier Park, Daly City son las ciudades que se encuentran de lleno en ella. El miedo a un terremoto es grande, porque desde hace varias décadas no se ha detectado actividad sísmica en esta zona de California, especialmente en el lado sur. Los científicos temen que la energía que se ha acumulado explote en un sismo de fatales consecuencias.Esta predicción forma parte de 2017 con la llegada del candidato republicano Donald Trump a la Casa Blanca, sin embargo, la interpretación de los escritos del profeta francés hacen de 2018 el inicio de la peor etapa para el presidente de los Estados Unidos. Sus reformas migratorias, sus políticas económicas que favorecen a los acaudalados y castigan a la clase media y baja, además de un conflicto bélico latente contra Corea del Norte amenazan la paz mundial. El fanfarrón presidente y exempresario en 2018 hará gala de su prepotencia e ignorancia para demostrar que el peor error que pudieron haber cometido sus seguidores fue votar por él.¿Los católicos estarán de luto el siguiente año? Desentrañando el significado de sus profecías, los estudiosos de Nostradamus nos hablan de la posible muerte o asesinato de un alto jerarca de la Iglesia Católica o el Vaticano, quien podría ser el actual Papa Francisco. De hecho, Francisco dijo en algún momento a propósito de su popularidad después de su nombramiento en 2013: «La vivo como una generosidad del pueblo de Dios. Interiormente, intento pensar en mis pecados, en mis errores, para no enorgullecerme. Porque sé que durará poco tiempo. Dos o tres años. Y después, ¡a la Casa del Padre!».Éste es el cuarteto que supuestamente haría mención a la muerte del líder de la Iglesia Católica:«Súbita alegría en súbita tristeza,Será en Roma en gracias abarcadas,Luto, gritos, llantos, lágrimas sangre excelente regocijoContrarias bandas sorprendidas y deshechas».La creciente tensión que existe entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte, liderados por Donald Trump y Kim Jong-un, desatarían un conflicto de proporciones épicas que serían la antesala a una tercera guerra mundial. El lanzamiento de un misil que sobrevoló Japón por parte de Corea del Norte encendió la alarma a nivel mundial sobre una aparente provocación del gobierno norcoreano a los estadounidenses.Trump no se hizo esperar con un mensaje donde prometía que si otras acciones similares ocurrieran en el futuro, la reacción de su gobierno no se haría esperar de manera inmediata y catastrófica. El mundo permanece al tanto de los arreglos y negociaciones a los que estos dos controvertidos personajes puedan llegar para evitar una actitud irresponsable que lleve a una acción precipitada.Los mensaje crípticos de Nostradamus bien pudieran referirse a otros acontecimientos que ya pasaron o que no tienen nada que ver con los que sus expertos han señalado. Sabemos que la verdad, la mayoría de las veces es subjetiva, y que los textos reciben una interpretación equivocada o de acuerdo a la visión de quien los investiga. ¿Cómo asegurar que sus palabras metafóricas, crípticas y poéticas realmente hacen mención a conflictos armados o a personajes en específico?El misterio que envuelve su biografía y su obra, Las verdaderas centurias y profecías, son fascinantes pero no pueden ser una llave con la cual medir el futuro de la humanidad. Quizá el mismo místico francés ignoraba el significado real de sus palabras. El profesor Jean-Claude Pecker, del Collège de France en París, argumentó que Nostradamus en realidad no escribió predicciones del futuro sino sobre eventos pasados. Lo sabremos en el 3797, cuando la Tierra y sus habitantes mueran o sobrevivan a esa fecha.