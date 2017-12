Fotogalería: Ola de frío congela el norte de EU

Erie– Una tenaz ola de frío está agobiando al norte de Estados Unidos y no cederá en los próximos días, llevando a las autoridades a advertir a la población sobre el peligro de congelación si no se abrigan.La temperatura en International Falls, Minnesota, descendió a 38 grados centígrados bajo cero, rompiendo su récord anterior de 35 grados centígrados bajo cero, reportó el Servicio Meteorológico Nacional.Las temperaturas en la región no pasarán de los 6 grados centígrados bajo cero todo el resto de esta semana y la próxima, y el viento hará que el frío se sienta aún más.Hibbing, Minnesota llegó a 33 grados centígrados bajo cero, superando los 32 grados centígrados bajo cero experimentados en 1964.Las autoridades en el noreste de Estados Unidos imploraron a la ciudadanía a que tome medidas de precaución.La población de Erie, Pensilvania, trataba de retornar a la normalidad tras una tormenta invernal que arrojó 86 centímetros de nieve el día de Navidad y otros 67 centímetros el martes. En total, la ciudad se cubrió con más de 165 centímetros de nieve en pocos días.