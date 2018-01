Tu peso te dirá la cantidad de agua que debes tomar para bajar de peso

Internet /

Para bajar de peso de manera efectiva primero debes conocer qué tipo de cuerpo tienes, a partir de eso sabrás cuál es la cantidad exacta que debes tomar para empezar a quemar grasa de manera natural. ¿Cuántos tipos de cuerpo existen? Los especialistas han identificado tres tipos, los cuales tienen características específicas, escribe Cultura Colectiva.El primero es el ectomorfo, cuya particularidad es que casi no sube de peso. Las personas con este tipo de cuerpo son delgadas o muy delgadas, por lo general con extremidades largas y complexión delicada. ¿Por qué es así? Porque su metabolismo es acelerado y quema la grasa de manera casi instantánea. Los especialistas sugieren que la dieta y el ejercicio debe estar enfocado en ganar volumen. Se recomienda comer grandes cantidades de carbohidratos limpios y proteínas.El segundo tipo de cuerpo se llama mesomorfo, el cual, desde mi opinión, es el mejor de todos. ¿Por qué? Por naturaleza este tipo de cuerpo es fitness, es decir, tiende a ser atlético. Quizá sólo convendría una dieta balanceada y una rutina moderada de ejercicio para ganar músculo y lucir sumamente atractivo. Claro que no hay que abusar y abandonarse a las grasas, porque aunque sea un tipo de cuerpo afortunado, los excesos siempre terminarán por echar a perder las cosas.Por último se encuentra el tipo endomorfo que –aunque nos pese aceptarlo– es aquél que sube de peso de manera fácil. Sí, cuando la naturaleza otorgó un organismo así, hay que tener una serie de cuidados, de lo contrario la grasa se acumulará en la panza, piernas, brazos y otras tantas áreas que al engordar nos hacen ver mal. Esto pasa porque el metabolismos es lento, por lo que se recomienda un bajo consumo de carbohidratos y realizar varias comidas al día para mantener activo el metabolismo.Ahora que ya sabes cuáles son los distintos tipos de cuerpo, el siguiente paso es saber cuánta agua necesitas beber para bajar de peso de manera eficiente. Para saber la cantidad exacta, los especialistas hacen una sencilla división. La primera fórmula que propone dividir el total del peso entre 7, el resultado será el número de vasos que debes tomar, recordando que cada vaso es de 250 ml.El ejemplo que propone Natural Slim es el siguiente: 84 kg de peso / 7 = 12 vasos de 250 ml.A continuación te presentamos una tabla donde viene el peso y la relación de vasos de agua que se deben tomar por día:40 Kg = 5 vasos de agua50 kg = 7 vasos de agua60 kg = 8 vasos de agua70 kg = 10 vasos de agua80 kg = 11 vasos de agua90 kg = 12 vasos de agua100 kg = 14 vasos de aguaComo te habrás dado cuenta, hay una relación directa entre el peso y la cantidad de vasos de agua que se deben tomar por día. Hay que recordar que un 60 % de nuestro cuerpo es agua y para que el metabolismo trabaje de manera equilibrada hay que beber de manera proporcionada este líquido vital.Por otro lado, no existe una relación directa entre peso y tipo de cuerpo, porque aquí ya entrarían en juego la altura y la masa muscular. Puede haber un cuerpo de 85 kg que sea mesomorfo y la aparente gran cantidad de peso se debe a los músculos. En caso opuesto, una persona puede pesar 60 kg y tener un cuerpo endomorfo, en este caso, la grasa está acumulada en un cuerpo que mide menos de metro y medio.Por estas razones, a la hora de elegir una dieta y la cantidad de agua que debes consumir lo más importante es saber tu peso y verte al espejo. Hay que ser sincero para saber si eres de las personas que acumula grasa o al contrario, no acumula ni un sólo gramo, de esta forma bajarás de peso de manera fácil