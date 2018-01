Cómo activar modo emergencia en tu iPhone si estás en riesgo

Internet /

Ciudad de México– Los teléfonos celulares cada vez son más funcionales en cuestiones de seguridad, pues desde que cuentan con modalidades de localización, más de una vida en peligro se puede llegar a salvar.Una de las últimas novedades, y que se está viralizando rápidamente, es la de ‘Emergencia SOS’, misma que puede encontrarse exclusivamente en los dispositivos de la marca iPhone con versión del iOs 11.¿De qué va?Con ella se da aviso inmediato a los contactos de emergencia seleccionados cuando se encuentre en una situación riesgosa.¿Cómo funciona?Se debe acceder a la parte de ‘Ajustes’, una vez dentro, hay que deslizar la pantalla hacia abajo y encontrar la opción que dice ‘Emergencia SOS’.Después, activa la opción ‘Llamada automática’, y selecciona los contactos a los que quieres que se les contacte cuando estás en una situación de peligro.Actívalo así:Deberás pulsar 5 veces el botón de desbloquear del iPhone y enseguida aparecerá la función ‘Emergencia SOS’. En caso de tener un iPhone 8, iPhone 8 Plus u iPhone X, hay que mantener presionado el botón lateral y uno de los botones de sonido hasta que aparezca la misma imagen.En la pantalla verás tres opciones: ‘Deslizar para apagar’, ‘Emergencia SOS’ y ‘Cancelar’, si activas la segunda, el celular enviará de inmediato un mensaje a tus contactos de emergencia con tu ubicación; si no está activada, se activará momentáneamente. En caso de que te muevas de ese lugar, tus contactos recibirán una actualización del movimiento.Por el momento, dicha modalidad es exclusiva del iPhone; sin embargo, esperemos que pronto otros móviles opten por darle un plus de seguridad a los usuarios de otros modelos.¿Qué te parece esta nueva función?