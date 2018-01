Messi fue un cretino con paciente de cáncer

Tomada de Internet /

Barcelona– El exdefensa del Barcelona, Eric Abidal, recordó los difíciles momentos que atravesó en el 2011 al ser diagnosticado con cáncer de hígado y reveló que su excompañero, Lionel Messi, le pidió no enviar videos de su recuperación porque no generaban un efecto positivo en la plantilla, de acuerdo al portal ESPN.En declaraciones realizadas al programa Ma part d’ombre de Francia, Abidal relató el dolor que sintió por el tratamiento y agregó que, aunque en esos momentos se sentía con fuerzas, sus compañeros del Barcelona se sorprendieron por su débil estado.“Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía ‘chicos, ánimo’, pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos”, señaló el galo.Por otro lado, Abidal confesó que cuando recibió la vista de su amigo Thierry Henry tuvo sentimientos encontrados, “lloré como un niño, no quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme”.El francés aseguró también que nunca podrá olvidar el dolor que experimentó durante su enfermedad y expresó: “Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable, como un cuchillo abierto”.Abidal terminó su carrera como futbolista en el 2014 con el Olympiacos de Grecia y en su amplio palmarés destacan tres ligas de Francia, cuatro ligas de España y dos Champions League.