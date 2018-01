Refugiado sirio que mira gimnasio conmueve y recibe membresía de por vida

Bi kardeşimiz bu fotoğrafı paylaşmış.fotoğrafı görünce olimpiyat spor ailesi olarak çok duygulandik.kardeşimizi taniyan varsa aranizda,lütfen bizi taniştırsın.o duyguyu biz çok iyi biliriz...Salonumuz o kardeşimize ömür boyu ücretsiz. #health #fitness @top.tags #fit #toptags #fitnessmodel #fitnessaddict #fitspo #workout #bodybuilding #cardio #gym #train #training #photooftheday #health #healthy #instahealth #healthychoices #active #strong #motivation #progress #determination #lifestyle #diet #getfit #cleaneating #eatclean #exercise #adiyaman





