Pole dancers robots, sin pena ni pudor

Durante la CES de Las Vegas, una gran convención mundial de tecnología, las paredes del Sapphire Gentleman’s Club, un club de striptease de la ciudad, albergaron un espectáculo de robots que no mostraron ni un dejo de pena o pudor. Montado para celebrar los dieciocho años del lugar, este show hizo felices a muchos de los asistentes a la CES, reporta Konbini.Estos robots no son nuevos. Fueron creados en 2008 por la artista Giles Walker con materiales de recuperación.Como Giles Walker compartió con The Verge, su idea con estos robots no es hacer ningún tipo de afirmación sobre las preocupaciones que suscitan los robots y las inteligencias artificiales, sino reflexionar sobre los siguientes temas:(1) La vigilancia. Estos robots tienen una cámara de seguridad en la cabeza, lo cual puede resultar muy práctico en ciertos lugares.(2) El voyerismo: ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo vemos? Estos robots plantean algunas preguntas que pueden dar lugar a cierto malestar.Los robots de Walker han estado presentes ya en uno que otro evento tecnológico. Además, la artista fabrica otras criaturas robóticas con materiales de recuperación, sin embargo, las robots pole dancers son sin duda alguna las más exitosas.Si quieres conocer más de estos robots bailarinas, visita el sitio web de Giles Walker.