Uno de los personajes más conocidos de Times Square de Nueva York, el famoso “Vaquero Desnudo”, causa furor estos días en las calles del centro de la Ciudad de México, donde se encuentra para conocer a la familia de su esposa. Robert John Burck, más conocido como “Naked Cowboy“, ha huido estos días del frío de la costa este estadounidense para pasear sus músculos y su habitual traje -calzones, botas, sombrero y guitarra- por el centro histórico de la capital mexicana.Allí ha hecho las delicias de centenares de transeúntes con su habitual desparpajo y buen humor, y los capitalinos se han tomado fotos con él y entonado canciones junto a este particular ‘showman’, de 47 años y todo un clásico de Times Square. “Es mejor que en Nueva York, la gente es muy divertida, y las mujeres muy hermosas“, explicó a Efe.En un casi inteligible ‘spanglish’, al que no renunció en la breve conversación, Robert John Burck afirmó que esta visita le ha servido para sentir más “amor por los mexicanos“. Ello sin renunciar a sus convicciones, pues se ha mostrado partidario del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, en varias ocasiones.“Este país es muy progresista, pero hay muchas diferencias (con Estados Unidos), mucha contaminación, mucho tráfico, menos regulación y seguridad”, razonó para justificar la nueva política estadounidense. Paradójicamente, su esposa es mexicana y hasta hace poco no obtuvo la residencia en Estados Unidos.Patricia Cruz comentó a Efe que se encuentran a la Ciudad de México para visitar a su madre, siendo esta la primera vez que “Naked Cowboy” pisa la nación latinoamericana. “Se enamoró de México”, aseguró la joven.Cruz reside en Estados Unidos desde 2003, donde llegó con 14 años, y lleva cinco años casada con el original vaquero. Se conocieron en la cafetería en la que ella trabajaba, pero la mujer ya sabía quien era porque cuando estudiaba en la universidad vio un libro con fotos de personajes de Nueva York. Entre la fauna neoyorquina, le llamó la atención una instantánea del ‘cowboy’ cosmopolita, y cuando lo conoció el romance empezó sin extrañezas, pese a la poca ropa que llevaba puesta el vaquero.Aquí la recepción no ha podido ser mejor para este hombre que en 2010 se presentó sin éxito a la presidencia de Estados Unidos, y un año antes, a la alcaldía de Nueva York. “La gente reacciona muy bien, y se toma fotos con él. Y la mujeres gritan, están súper felices. Algunos piensan que es luchador“, apuntó Cruz. Según comentó la esposa, el viaje a México dura una semana y acaba el próximo martes, pero no descartan volver en un futuro.