Mensajes SMS buscan destronar a WhatsApp

Con todo y sus repentinas caídas, nadie puede negar que WhatsApp se ha vuelto una de las aplicaciones indispensables en todo teléfono móvil, desplazando a los SMS, sin embargo, empresas de telecomunicaciones ya trabajan para hacer frente al programa, escribe Reporte Índigo.Probablemente que no sacan gran tajada del servicio, con todo y que la integraron a sus paquetes de datos.Empresas buscan fortalecer a los RCS (Rich Communications Services) que permiten crear chats individuales y de grupo, enviar y recibir archivos, hacer videoconferencias y compartir tu ubicación.Los RCS son algo así como la evolución de los SMS y no utilizarían Internet (con lo que probablemente no se caería el servicio).¿La gente se adaptará a este sistema o lo dejará “en visto”?