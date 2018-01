Donald Trump es un atleta

“Yo siempre fui el mejor atleta, pero la gente no lo sabe”, le comentó Donald Trump a The Wall Street Journal la semana pasada, antes de su tan esperado examen físico anual.Después que fueron dados a conocer los resultados el martes, es difícil no estar de acuerdo con él.Trump mide 6’3 pies de estatura (1.90 metros) y pesa 239 libras (108 kilogramos). Si estuviera en el evento de NFL Combine para reclutar jugadores, los equipos estarían haciendo fila para contratarlo como ala cerrado o apoyador.Aunque uno no puede enseñar el tamaño, dice el adagio.“Estuvimos hablando el presidente y yo”, le comentó el doctor de Trump, Ronny L. Jackson, este martes a los reporteros.“Él va a bajar de 10 a 15 libras. Hablamos acerca de la dieta y de ejercitarse mucho. Estuvo más entusiasmado con la dieta que con hacer mucho ejercicio, pero vamos a hacer las dos cosas”.Eso lo pondría en el rango de Bryce Harper o de Dez Bryant. (Con información de Sports Illustrated)