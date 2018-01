Especialistas advierten sobre riesgos por dietas veganas

Internet /

Ciudad de México– Las dietas veganas, de eliminación de gluten y de desintoxicación pueden ocasionar cuadros de desnutrición y problemas gástricos y diabetes a largo plazo.Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” advirtieron sobre los riesgos a la salud que conllevan estas medidas para bajar de peso o mejorar la salud, que falsamente escoge la población.La investigadora del área de enfermedades hepáticas del instituto, Astrid Ruiz, declaró que eliminar alimentos de origen animal, cómo establecen las dietas veganas, aumentan los riesgos en cuadros de desnutrición severas.“Las dietas veganas quitan tantos alimentos, que realmente están dejando al organismo sin muchos de los nutrientes, tanto vitaminas, minerales, proteínas y grasa incluso”, dijo.La especialista señaló que las personas con padecimientos en el hígado pueden desarrollar infecciones en este órgano.“Es peligroso que adopten este tipo de dietas, aunque no lo hagan con mala intención, y sean recomendadas por familiares para mejorar el estado del hígado, esto les trae riesgos” indicó.La nutrióloga Sophia Martínez informó que, en el caso de la eliminación del gluten, las únicas personas que lo requieren son aquellas que padecen celíaca, una condición del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado, y que solo afecta a 1 de cada 100 personas.“Las dietas sin gluten sirven para las personas que tienen enfermedad celíaca, fuera de esa enfermedad no hay evidencia de que esto funcione”, aseguró.Agregó que, al sustituir el consumo de trigo, las personas lo sustituyen por azúcares, que aumentan los riesgos de padecer diabetes.El neurogastroenterólogo Enrique Coss-Adame, informó que los pacientes que acuden al instituto con cuadros de síndrome de intestino irritable, estreñimiento y dispepsia, son quienes más están sometidos a estas dietas.