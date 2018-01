Rituales desesperados para conseguir novio el 14 de febrero

Internet /

El 14 de febrero o Día del Amor y la Amistad puede ser una tortura total cuando no hay ni un alma en pena que nos eche los ojos para pasar acompañado esta fecha tan conocida y celebrada en este país. Todo se incrementa hacia lo terrible cuando nos damos cuenta que nuestro círculo de amigos tampoco estará disponible por estar con sus novios.A continuación presentamos aquellos rituales o actividades que podemos realizar como medida desesperada para conseguir un novio, free, amigo con derechos o cualquier persona que esté dispuesta a pasar un bonito día a nuestro lado (esperamos que este párrafo no se lea muy desesperado).Aquí van los recursos desesperados...Realmente no está comprobado que estas sustancias alcohólicas revueltas con otras sustancias de origen físico tengan resultados sorprendentes pero al menos nos harán oler bonito para conquistar al prospecto. Lo que sí es un hecho es que el olfato en la primera cita es vital para cautivar a alguien... Sólo falta el prospecto.Se trata de un restaurante ubicado en la avenida Camelias s/n, La Loma, en Morelia, Michoacán y podrás encontrar un lugar llamado El Rincón de las Solteronas, el cuál existe desde hace 19 años y podemos visitarlo después de una buena comida."A San Antonio puse de cabeza y si no consigo novio, nadie lo endereza", así se lee en alguno de los objetos que aparecen en el espacio, donde por supuesto hay un San Antonio de cabeza y al lado un libro de peticiones para conseguir prospecto.La mecánica consiste en tener 13 monedas iguales, una veladora y darle 13 vueltas a San Antonio, colocar las monedas en cada vuelta. No hay duda que al menos este ritual nos hará pasar un buen rato y quién dice que tal vez sí sea verdad esto.Tal vez surja el amor a primera vista cuando nos encontremos en la escaladora o en las bicicletas aeróbicas. Ligar en el gimnasio es una de las cosas más deprimentes, extrañas y que no recomendamos mucho hacer, puesto que no es tan agradable el asunto. Así que no tomemos mucho en cuenta este punto... Aunque si sólo buscamos una salida de 14 de febrero, a ponerse las mallas más apretadas y exhibirnos un poco (sí, así de mal se lee y así de mal se ve cuando sucede).Este ritual nunca fallará, ir durante esta semana a los bares de la zona de trabajo, salir casualmente con los amigos para que te ayuden en tu misión y disfrutar la soltería. Podemos comenzar con pláticas entre amigos de amigos a partir de ahí entablar conversaciones individuales con el prospecto.Si no funciona un día, existen otros cuatro más para que conozcamos distintas personas y ver cuál de todos es el elegido para tener la cita de San Valentín.