La triste verdad sobre la rata que se baña

Internet |

1998: En el futuro las personas usaran la red mundial de información para intercambiar conocimiento de valor que nos ayudará a evolucionar como especie







2018: ¿Ya vieron la rata bañándose?







pic.twitter.com/EVfoYgCgUg



— 9 0 0 0 (@9000x) 28 de enero de 2018

Hace unos días surgió un video de un roedor bañándose que se volvió viral, y varias personas suspiraron por la ternura de este animalito. Después de escuchar varios rumores, nos dimos a la tarea de investigar si en realidad era una rata o no... Y descubrimos que, de hecho, es una pacarana, publicó Gizmodo.Además, aunque parezca muy adorable que se está bañando tiernamente como humano, en realidad se está quitando el jabón que alguien le puso.Según lo que Tuomas Aivelo, investigador en Biología de Ratas Urbanas en la Universidad de Helsinki en Finlandia, le dijo a Gizmodo: "Los movimientos son muy extraños(...), una rata no haría eso a menos que realmente quisiera quitarse algo de encima. Creo que está demasiado enjabonada, eso debe ser un problema para la rata. Quiere quitarse todo ese jabón." Y añadió, "tal vez lo que se está tratando de quitar es incómodo o hasta irritante, es totalmente posible", cuando le preguntaron si el animal estaba sufriendo...Ahora ya sabes la triste y no tan tierna verdad.