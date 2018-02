Fotogalería: Puma x Hello Kitty es real

Puma x Hello Kitty es el nombre de la línea de calzado y ropa deportiva que Puma lanzará en colaboración con Hello Kitty, la cual saldrá a la venta a partir del próximo 8 de febrero, esto con el fin de celebrar los 40 años del lanzamiento de su modelo de tenis suede.Puma x Hello Kitty incluye cuatro modelos de tenis que irán de los los 70 a los 110 dólares, playera, sudadera, pants, mochila, bolsa para el gimnasio y una gorra, todo en colores rojo y blanco.“Es para fanáticos de todas las edades, lo que la convierte en la colaboración perfecta para el 50 aniversario de los suede. Todo lo relacionado con la colección, desde los botones rojos hasta su icónica botella de leche, rinde homenaje a Hello Kitty”, comentó Puma.Aunque no han sido dados a conocer los precios que tendrá esta colección, la marca deportiva informó que Puma x Hello Kitty estará disponible en todas sus tiendas, incluyendo las de México.Asimismo, Puma anunció que la línea podrá ser adquirida en la página web de Sanrio, la marca dueña de Hello Kitty.