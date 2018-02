¿Los Simpsons pueden ver el futuro?

Fox |

'Los Simpson' ya predijeron la compra de Disney a FOX. Otra predicción de la exitosa serie animada de Fox se ha hecho realidad. https://t.co/fUqxQedCVD pic.twitter.com/a0FJDZIzvz



— Teleaudiencias (@teleaudiencias) 2 de enero de 2018

No hay una bola de cristal en la habitación donde se reúnen los guionistas de Los Simpson, pero es comprensible creer que sí la hay.Durante los casi treinta años que ha estado al aire, la serie sobre la más famosa familia animada ha hecho alusiones a muchos acontecimientos de la vida real mucho tiempo antes de que ocurrieran: la presidencia de Donald Trump, el descubrimiento de la partícula conocida como el bosón de Higgs, el atentado del 11 de septiembre de 2001 y, el más reciente, la adquisición del contenido de 21st Century Fox por parte de Disney. En algunas estimaciones, las coincidencias —predicciones para algunos— suman veinte o más.Esto ha llevado a pensar a la legión de fanáticos que el programa Los Simpson es, por lo menos, lo que surge de los escritores más inteligentes de la televisión y, más allá, hasta profético.Así que, ¿qué hay detrás de este aparente fenómeno?El futuro puede ser pronosticado mejor de lo que uno pensaría, nos dijo Al Jean, uno de los escritores originales y su productor ejecutivo desde 1998. Indicó que los episodios de Los Simpson se transmiten un año después de que son producidos, así que “es parte de nuestro talante que debemos pensar a futuro”.“Y predigo que la gente pensará demasiado sobre nuestras grandes predicciones”, bromeó.El programa es el producto de mentes brillantes, muchas de ellas incluso asistieron a la Universidad de Harvard, dijo William Irwin, cuyo libro The Simpsons and Philosophy ha sido usado durante años en cátedras universitarias en la Universidad de California en Berkeley y otras instituciones de educación superior. Irwin es el director de programas de Filosofía en King’s College en Wilkes-Barre, Pensilvania.Añadió que los escritores son quienes dirigen todo en Los Simpson, no los actores.El resultado es una serie llena de referencias al arte, la literatura, la cultura pop, la política y la ciencia.“Cuando tal cantidad de personas inteligentes producen un programa de televisión, está destinado a que haya algunas ‘predicciones’ sorprendentes”, dijo.Otro posible factor en juego: “La ley de los números realmente grandes”, un concepto presentado por los matemáticos de la Universidad de Harvard Frederick Mosteller y Persi Diaconis en el análiais de 1989 Métodos para estudiar coincidencias.“Si la muestra es suficientemente grande, es probable que suceda cualquier situación extraordinaria”, indica la ley. Los Simpson, de Fox, es el programa hecho a partir de un guion que ha sido transmitido durante más tiempo.Para los fanáticos que buscan respuestas más alejadas de la lógica convencional, Bernard Beitman, autor de Connecting With Coincidence, ofrece la existencia de la “psicoesfera”, nuestra atmósfera mental que es en esencia una “mente grupal en acción”.“Bajo las condiciones adecuadas, podemos conocer cosas que no sabemos que sabemos y podemos a veces predecir eventos o atraer lo que estamos pensando”, dijo Beitman, un expresidente del departamento de psiquiatría en la Universidad de Misuri.A continuación, algunas de las más destacadas coincidencias de Los Simpson, y cómo pueden, o no pueden, ser explicadas.11 de septiembre de 2001Predicho: 1997Ocurrido: 2001En el episodio “La ciudad de Nueva York contra Homero”, hay un momento que alude a los ataques del 11 de Septiembre (a veces conocido como 11-S o, en inglés, 9/11) contra el World Trade Center en Nueva York. Ni siquiera Al Jean pudo explicarlo.“Hay un cuadro donde se ve un folleto que dice ‘Nueva York a 9 dólares por día’ y detrás del nueve están las Torres Gemelas. Así que lucen como un once y completo se ve como 9/11. Esa es una cosa completamente rara y extraña”, dijo.En 2010, Bill Oakley, un productor ejecutivo de la serie en ese momento, dijo a The New York Observer: “Los 9 dólares fueron elegidos como una tarifa cómicamente barata”, dijo. “Y concedo que es escalofriante, dado que está en el único episodio de cualquier serie que tuvo toda una secuencia de chistes sobre el World Trade Center”.La conexión no intencional del programa con el 11/9 no es la única en la televisión. El piloto de Los pistoleros solitarios, una serie derivada de Los expedientes secretos X que duró poco tiempo al aire y se transmitió seis meses antes de los ataques, incluye una trama donde un avión secuestrado es pilotado contra el World Trade Center. Los pilotos retoman el control y evitan chocar contra las torres tan solo momentos antes de la colisión.Predichos: 1992, 1993, 1994Ocurridos: 1992, 1993, 1994La serie predijo a los campeones de la NFL durante tres años consecutivos… en un episodio que era completamente sobre predicciones.Y sí, los tres fueron solo suposiciones afortunadas, dijo Jean.En “Los pronósticos de Lisa”, que fue estrenado en enero de 1992, Homero y Lisa fortalecen su vínculo como padre e hija a través de los deportes —bueno, de apostar a los deportes—. Lisa descubre una habilidad para predecir a los ganadores del fútbol americano, la cual es usada felizmente por Homero para obtener dinero. Lisa le dice a Homero que si los Pieles Rojas de Washington derrotan a los Bills de Búfalo en el Supertazón, ella aún lo amaría. Si ellos no lo logran, ella lo dejará de amar.Washington gana y todo está bien entre ellos. Tres días después de que el episodio fue difundido, Washington venció 37-24 a Búfalo.El episodio fue actualizado en 1993 y 1994 con los nuevos equipos que jugarían el Supertazón, que fueron los Vaqueros de Dallas y los Bills de Búfalo en ambos años. Lisa apoyó a Dallas. En 1993, Dallas ganó 52-17; en 1994, Dallas ganó 30-13.La última ocasión en que alteraron el episodio fue en 1994; Búfalo no ha llegado al Supertazón desde entonces.Las predicciones controvertidasPredicho: 1998Ocurrido: 2017La más reciente de las predicciones de la serie en volverse realidad fue la compra de 21st Century Fox, por la que Disney pagó 52 mil millones de dólares y que fue anunciada en diciembre pasado. En el episodio “Cuando se anhela una estrella”, se aprecia un letrero que dice “20th Century Fox, una división de Walt Disney Company”.Al Jean dice que este tipo de predicción estaba alineada con el proceso de pensar hacia adelante de los escritores. La transacción “era solo otra de ellas”, dijo. “Sucede. Siempre hay fusiones. Parecía lógico, ¿no?”.Predicho: 1998Ocurrido: 2012A primera vista, esta trama del episodio “El mago de la avenida Siempreviva” podría parecer la más extraña de las profecías Simpson: Homero, esforzándose para ser el siguiente gran inventor, aparece parado frente a un pizarrón en el que está escrita una ecuación compleja.Esa ecuación está tan solo un poco equivocada sobre lo que se convertiría en el bosón de Higgs, o la “partícula de Dios”, que fue descubierta en 2012, décadas después de que se supuso su existencia.“Esa ecuación predice la masa del bosón de Higgs”, dijo Simon Singh, autor del libro de 2013 The Simpsons and Their Mathematical Secrets, al periódico británico The Independent en 2015. “Si lo analizas, obtienes la masa de un bosón de Higgs que es tan solo un poco mayor que la nanomasa de lo que realmente es. Es impresionante que Homero haya hecho esa predicción catorce años antes de que fuera descubierto”.Pero puede ser explicado, hasta cierto grado. “El bosón de Higgs fue incluido en el guion por David Cohen, quien es una de las personas que trabaja en la serie que tiene estudios de matemáticas”, dijo Jean. “Lo que puso era una suposición factible en ese momento. Así que no estaba totalmente fuera de lugar”.Predicho: 2000Ocurrido: 2016Si menciones las predicciones de Los Simpson entre tus amigos, es probable que alguno de ellos responda: “Predijeron a Trump, ¿verdad?”. Aunque parezca bastante sorprendente, es realmente uno de los pronósticos más lógicos de la serie, afirma Al Jean.“Hay una categoría que yo llamaría predicciones factibles, en la que entraría Trump”, dijo.“La gente lo ha olvidado, pero Trump ya hablaba sobre contender por la presidencia en ese entonces”, dijo. “Así que no fue alguien totalmente desconocido. Fue un hombre que era parte de las bromas y tenía aspiraciones presidenciales”.(En un episodio en el que Lisa aparece como presidenta, hace referencia a que heredó una deuda pública inmensa del presidente Trump).En una entrevista de 2016 con The Hollywood Reporter, el escritor Dan Greaney dijo que la broma pretendía servir como una advertencia. “Parecía la última parada antes de llegar al punto más bajo”, dijo. “Fue propuesto porque era congruente con la visión de que Estados Unidos estaba enloqueciendo”.Otras referencias a un posible presidente Trump han aparecido en la cultura pop: primero en la película Volver al futuro, donde el antagonista Biff Tannen, quien luce relativamente similar a Trump, asume el poder. Una referencia más aparece en el video musical de la canción “Sleep Now in the Fire” del grupo Rage Against the Machine de 1999, que fue dirigido por Michael Moore y filmado en Wall Street.