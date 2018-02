El primer auto volador ya es una realidad

Ciudad de México– Desde tiempos muy lejanos; la tecnología ha tratado de mezclar el gusto por manejar y a la vez volar y al parecer; PAL-V Liberty esta a nada de conseguirlo.La firma PAL-V dio a conocer que tiene todo listo para la presentación de su modelo Liberty; la cual se dará durante las actividades del Autoshow de Ginebra a realizarse en la primera semana de marzo.Este auto prácticamente tiene las dimensiones de un sedán subcompacto; pero con un mástil que sostiene una hélice, lo que le permite elevarse alrededor de tres mil 500 metros máximo. De igual forma, requiere de alrededor de 165 metros de pista para elevarse y unos 30 metros para aterrizarLa empresa asegura que ha trabajado para homologar este vehículo tanto para circular por carretera, asi como para circular por aire. Actualmente, PAL V ha logrado que alinearse con la normativa europea y estadounidense.Cuenta con un motor Rotax (posiblemente el 915 Is que la firma lanzó en 2015 para usos aeronáuticos) de 100 hp, los cuales les permite alcanzar una velocidad tope de 150 km/hr y lograr una autonomía de aproximadamente 1315 por deposito para temas de carreteraEn el aire, puede alcanzar una velocidad de 180 km/hr con un peso no mayor a los 250 kg. De igual forma y dependiendo de las condiciones del clima puede tener una autonomía que va desde los 400 a los 500 kilómetros.La marca no se ha pronunciado al respecto; pero es posible que exista un concesionario de la marca en nuestro país, particularmente en la ciudad de Cuernavaca. Aunque todas estas dudas se disiparán cuando el equipo de Autos en Imagen se encuentre en el Autoshow de Ginebra para darles más detalles sobre este auto volador.Así publicita la compañía su nuevo vehículo:Inspirado en la naturaleza, diseñado por hombres y evolucionado con el tiempo, el PAL-V Liberty es un producto innovador que inaugura la era del automóvil volador. Es un matrimonio entre seguridad y diversión, diseñado para satisfacer a los clientes más exigentes.Gracias a una serie de tecnologías patentadas, las dimensiones del PAL-V Liberty no superan a las de un automóvil normal. Por lo tanto, combina a la perfección con el tráfico de todos los días, pero ofrece un nuevo nivel de movilidad.Entre muchas características únicas, PAL-V Liberty tiene dos atributos que lo distinguen de todos los demás conceptos. El primero es que el ascensor es creado por un rotor impulsado por el viento, haciendo que el PAL-V Liberty flote en el aire. Llevar este principio de autogiro al siguiente nivel es el secreto detrás del vehículo volador más seguro del mercado.Otro atributo del PAL-V Liberty que se agrega a su singularidad es el diseño de tres ruedas y el suave movimiento de inclinación en curvas.Como resultado, el PAL-V Liberty es un placer conducir y volar, con una unidad y experiencia de vuelo inigualables, así como una libertad de movilidad inigualable.Este sitio web está lleno de detalles sobre este vehículo revolucionario. Tómese un poco de tiempo para absorberlos, y pronto se convencerá de que el PAL-V Liberty es realmente único.The post El auto volador PAL-V Liberty hará su presentación en el Autoshow de Ginebra appeared first on Chiquini.mx.