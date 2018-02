Una (gran) idea que no verá la luz: 'Lady Doritos'

Tomada de Internet /

Nueva York— No esperen ver “Lady Doritos” en las tiendas. La compañía detrás de estas emblemáticas ‘papitas’ dijo hoy que no está en proceso de crear una línea de Doritos diseñada especialmente para mujeres –a pesar de la tan amplia especulación en línea que se generó el fin de semana.La frase “Lady Doritos” se hizo popular en las redes sociales luego que la directora ejecutiva de muchos años de PepsiCo. Indra Nooyi, dijera en un podcast que a diferencia de los hombres, las mujeres no se lamen los dedos tras haberse comido una bolsa de Doritos.“A las mujeres les encantaría hacer lo mismo, pero no lo hacen”, dijo Nooyi en una entrevista en el podcast Freakonomics. “No les gusta masticar tan fuerte en público. Y no se lamen sus dedos generosamente y no les gusta empinarse la bolsa para meter en su boca todas las tostadas quebradas que quedan en el fondo”.Nooyi, quien ha estado al frente de la compañía de sodas y frituras por más de una década, después dijo que la compañía estaba “preparándose para lanzar” botanas que serán “diseñadas y empaquetadas de manera distinta” para mujeres. “A las mujeres les encanta cargar con alguna golosina en sus bolsos”, dijo Nooyi.Pero PepsiCo. dijo que la interpretación de los comentarios de Nooyi, de que unos Doritos para mujeres estaban en proceso de salir al mercado, era “incorrecta”.“Ya tenemos Doritos para mujeres: se llaman Doritos”, dijo la compañía en un comunicado hoy.