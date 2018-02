Busca Google predecir demoras en vuelos (antes que aerolíneas)

Excélsior /

Ciudad de México- No hay algo más molesto a la hora de viajar, que el hecho de que se retrase tu vuelo. Ya sea por alguna inclemencia, imprevisto, error humano o negligencia, no hay forma de prever cuándo pasará, a menos que tengamos una bola mágica.Y aunque la tecnología todavía no logra hacer que Google sea vidente, la empresa ha actualizado su herramienta, Google Vuelos, paraque te enteres si alguna salida o llegada se ha retrasado, incluso antes de que la aerolínea responsable lo notifique.Basado en un algoritmo de datos sobre vuelos, esta herramienta buscará "predecir" las demoras. Sin embargo, solo notificará a los usuarios hasta que tenga más de un 80% de probabilidad de que esto suceda.Además, Google Flights agregará información detallada, sobre las razones por las que se retrasa la salida, algo que normalmente las aerolíneas tardan en explicar, si es que lo llegan a hacer.La actualización de este servicio, tanto para web, como en dispositivos móviles, ya está disponible en Estados Unidos, donde además, se agregó otra función en la que pueden revisar los servicios de información de tarifas con las aerolíneas Delta, American y United.