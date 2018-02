Rompe Kylie Jenner récord en Instagram con foto de su bebé

Tomada de Internet /

Los Ángeles- Kylie Jenner es la nueva reina de Instagram. El anuncio del nombre de su bebé se convirtió en el mensaje más popular en la red social el miércoles, superando el anuncio de embarazo de Beyonce de 2017.La estrella del show 'Keeping up with the Kardashians' compartió el martes una foto de la manita de su recién nacida con su nombre, Stormi Webster. El post tiene más de 14 millones de "me gusta" a principios de la tarde del miércoles, en comparación con los 11.2 millones para la foto de Beyonce embarazada.Nacida el 1 de febrero, Stormi es la primera hija de Jenner y su novio, el rapero Travis Scott.Jenner, de 20 años, es la hermana más joven del clan Kardashian-Jenner. Se mantuvo mayormente alejada de la luz pública durante su embarazo.En un mensaje publicado a principios de esta semana en redes sociales, dijo que el embarazo había sido "la experiencia más hermosa, empoderadora y que cambia la vida", y que lo extrañará.