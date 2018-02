Aquí te decimos qué hacer si la pila de tu iPhone ya no sirve

The New York Times /

Cuando Kathryn Schipper descubrió en diciembre que su iPhone se había vuelto lento porque necesitaba una batería nueva, sin saberlo se hizo parte de una controversia creciente de Apple.A finales del año pasado, Apple dijo que una característica de su software estaba lentificando los iphones que tenían baterías que han envejecido químicamente, por lo que de inmediato fue objeto de acusaciones de que la empresa intentaba obligar a la gente a comprar sus iPhones más nuevos. En respuesta, Apple dijo que los clientes podrían conseguir un remplazo para la batería de su iPhone en sus tiendas con un descuento (de 79 a 29 dólares).Sin embargo, cuando Schipper, quien vive en Seattle, llevó su iPhone 6 Plus, que compró en 2014, a una tienda Apple a principios de enero, le dijeron que la tienda ya no tenía baterías de remplazo disponibles por lo menos durante dos semanas. Más tarde, un representante de Apple le dejó un mensaje en su buzón de voz con un nuevo tiempo estimado de espera: hasta cuatro meses.La empresa publicó un largo informe en diciembre en el que mencionó que las baterías de los teléfonos se hacían menos eficaces con el paso del tiempo y que su software estaba programado para prevenir que los iphones con baterías más viejas de pronto dejaran de funcionar. Apple también se disculpó con sus clientes por las desaceleraciones, ofreció descuentos para su programa de remplazo de baterías y dijo que proporcionaría software para que fuera fácil darle seguimiento al estado de la batería de los teléfonos.Puesto que Apple parece tener problemas para mantener el ritmo de los clientes que piden baterías nuevas, hay otras maneras de asegurarte de que tu iPhone aún esté funcionando bien. Aquí hay una guía con otras soluciones para que tu teléfono siga funcionando a pesar de no tener una nueva batería.Muchos clientes de Apple enojados están recurriendo a talleres externos para que remplacen las baterías de sus iphones.Las reparaciones por parte de terceros son una solución decente, pero imperfecta. Una desventaja es que varían en cuanto a la calidad; algunos talleres de reparaciones compran baterías de menor calidad que no duran. Así que, para encontrar un buen taller, básate en las recomendaciones de otras personas y las reseñas en internet, así como buscarías un buen taller mecánico.Otro problema es que, si le pones a tu celular una batería de terceros y después lo llevas a Apple para repararlo, la empresa podría rehusarse a darle servicio. Así que, si te decides por la opción externa, lo más probable es que tengas que seguir acudiendo a talleres de terceros durante la vida útil de tu dispositivo.No obstante, también hay una alternativa menos riesgosa. En el sitio web de soporte técnico de Apple, puedes buscar talleres externos que cuentan con una autorización para proveedores de servicio de Apple. Se trata de especialistas que han sido capacitados por Apple y tienen componentes originales. Sin embargo, la lista es corta.Si encuentras un buen taller local, tendrás muchos beneficios en caso de que te quedes con él a largo plazo. En primera, los talleres externos suelen tener tiempos de espera más breves. Adam Fullerton, gerente de operaciones de la tienda Mega Mobile Boston, dijo que podían remplazar la batería de un iPhone en una media hora.Además, los talleres locales tienen precios competitivos en comparación con el fabricante. En el caso de las baterías, muchos talleres tienen descuentos para los remplazos de sus baterías que compiten con el costo de 29 dólares de Apple.Siempre existe la posibilidad de remplazar la batería del iPhone tú mismo. La ventaja: puedes elegir los mejores componentes para la reparación y minimizar costos. La desventaja: aprender a reparar el dispositivo puede tomarte tiempo y, si te equivocas, solo tú serás responsable. Desde luego, las tiendas de Apple podrían rehusarse a darle servicio a tu celular si ven que lo reparaste con componentes de terceros.Un buen lugar para comenzar con las reparaciones caseras es iFixit, una empresa que proporciona manuales de instrucciones y componentes para reparar dispositivos. Ofrece descuentos en los kits de remplazo de baterías para iphones viejos, que cuestan entre 17 y 29 dólares. Cada kit incluye una batería nueva y las herramientas necesarias para desarmar el iPhone.Instalar una nueva batería para tu celular puede ser intimidante. Remplazar una batería de iPhone 7, por ejemplo, requiere de ocho herramientas y veintiocho pasos. Kyle Wiens, el director ejecutivo de iFixit, dijo que algunos clientes también optaron por comprar una batería de iFixit y después llevarla a un taller de reparación local para que la instalaran.Si no te sientes seguro contratando a un especialista externo ni instalando tu propia batería, siempre puedes esperar a que Apple remplace tu batería, pero puesto que eso puede tomar semanas o meses, no sufras con la vieja batería de tu celular mientras eso ocurre.Una mejor solución temporal es invertir en una batería portátil que puedas llevar contigo hasta que las baterías de remplazo lleguen a la tienda de Apple.Schipper, la residente de Seattle, está considerando comprar una batería portátil. Mientras tanto, a cada rato conecta su iPhone a la corriente eléctrica porque su batería solo dura dos horas al día.Sin embargo, se ha resistido a lo que cree que Apple desea: que ella compre un celular nuevo.“Estuve tentada a desechar este celular, resignarme y gastar más de 1000 dólares para comprar el iPhone X”, comentó. “Pero dije: ‘Maldita sea, tengo un presupuesto que cuidar. No dejaré que Apple me mangonee”.