Hasta 100 hombres mueren cada año mientras se masturban

Dependiendo de a quién le pregunte, la masturbación es una forma saludable de aliviar el estrés y el líquido seminal o una cosa pecaminosa y vergonzosa. Hay muchas maneras de hacerlo y algunas personas tienen algunos métodos muy interesantes; pero también hay algunos escenarios donde puede hacer más daño que bien.Han surgido cifras preocupantes desde Alemania, que muestran cifras de hasta 100 hombres que mueren mientras se masturban, cada año.Pero antes de tirar esos calcetines y ponerte en la lista #NoFap, hay más que patear el balde mientras te das placer. Verás, estos hombres que murieron estaban haciendo otras cosas que finalmente los llevaron a su muerte prematura.Un tipo en Hamburgo llevaba un traje de buceo, una bolsa de plástico sobre la cabeza y estaba sentado junto a un calentador tratando de derretir trozos de queso en su cuerpo. No está claro si murió por asfixia de la bolsa de plástico u otra cosa.Otro tipo fue electrocutado hasta la muerte después de usar luces de Navidad para estimular partes de su cuerpo.El examinador forense dijo que uno de los aspectos más difíciles de estas muertes es que los amigos o parientes a menudo se enfrentan al descubrimiento de los cuerpos en estas posiciones comprometedoras y tratan de eliminar algunas de las pruebas antes de que lleguen los servicios de emergencia.Él dijo: "Los parientes que encuentran el cadáver a veces se quitan cosas porque la vergüenza es tan grande".El Sr. Voß admitió que algunas de las muertes son accidentales, y agregó: "Perder la conciencia puede ocurrir más rápido de lo que la gente piensa".La asfixia erótica está restringiendo deliberadamente su acceso al oxígeno para obtener un mejor climax. En The Relativity of Deviance, el profesor de la Universidad de Eastern Kentucky John Curra escribió: "Las arterias carótidas (a ambos lados del cuello) transportan sangre rica en oxígeno del corazón al cerebro."Cuando se comprimen, como en estrangulación o ahorcamiento, la pérdida repentina de oxígeno en el cerebro y la acumulación de dióxido de carbono pueden aumentar los sentimientos de vértigo, aturdimiento y placer, todo lo cual aumentará las sensaciones de masturbación".Otros expertos dicen que las personas que pasan por esta ruta de placer a menudo pueden experimentar un estado semi-alucinógeno y lúcido que, al orgasmo, puede equipararse a la sensación de tomar cocaína.Sin embargo, la cantidad de hombres que mueren por este método de masturbación debería ser suficiente para evitar que la gente lo intente. Los orgasmos ya son lo suficientemente buenos: no querrás morir accidentalmente y que alguien cercano a ti te descubra en ese tipo de posición.