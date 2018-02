16 datos interesantes sobre el creador de Los Simpson

Internet /

Matt Groening, creador de Los Simpson, cumple hoy 64 años este 15 de febrero. Para celebrarlo, hablaremos sobre su vida y obra que, si somos honestos, para muchos chilangos es casi tan importante como la de Yisus.1- Matthew Abram Groening nació en Portland, Oregon, el 15 de febrero de 1954. Es el tercero de los cinco hijos de Homer Philip Groening y Margaret (Marge) Wiggum, que es también el apellido del personaje de Clancy Wiggum —en México, Jefe Górgory.2- Tanto el nombre como el número de Evergreen Terrace 742 —Avenida Siempre Viva—, donde está situada la casa de Los Simpson, fueron tomados por Matt Groening de la calle donde vivió de niño y de la universidad donde estudió desde 1972 hasta 1977: la Evergreen State de Olympia.3- Los apellidos de otros personajes vienen de las calles donde creció y jugó Matt Groening de niño: Flanders, Quimby, Kearney… Su papá, bastante creativo, también fue una de sus inspiraciones. Homer Groening hizo un cortometraje, The Story, en 1969 donde salen tres de sus hijos, entre ellos Matt. Él sale contando historias sobre animales a sus hermanas y pueden echarle un ojo aquí:4- Así es, Los Simpson están inspirados en la familia de su creador. Homer es el nombre de su papá, Marge el de su mamá, Maggie y Lisa, los de su hermanas. Como pensó que era demasiado obvio llamar al niño como él, le puso Bart que es un anagrama de brat (malcriado en inglés). Pero Matt insiste en que la verdadera inspiración de Bart es su hermano mayor, Mark.5- Como quiso dejar su huella en su creación, las iniciales de Matt Groening son parte de la fisionomía de Homero:6- Abraham Simpson, el abuelo, está inspirado en su propio abuelo, que provenía de una familia menonita. No quiso ponerle el mismo nombre pero, por casualidad, los otros guionistas lo eligieron.7- ¿Sabes quién hace el sonido característico de Maggie succionando su chupón? ¡Es el mismo Matt Groening!:8- Life in Hell fue la historieta que le abrió las puertas a Matt Groening para hacer Los Simpson.9- A sus 23 años, Matt se mudó a Los Ángeles y tuvo, como él lo llama, «una serie de trabajos desagradables». Fue lavaplatos, jardinero, vendedor de muebles, dependiente, chofer y hasta extra en una película. Como no la estaba pasando tan padre en LA, le mandó una carta a sus padres para contarles. Esa carta era en realidad una historieta llamada Life in Hell.Resulta que esta y algunas de sus caricaturas llegaron a manos de productores que, encantados con su trabajo, lo invitaron a participar en una serie animada, o sea, Los Simpson. Life in Hell le abrió las puertas y en 2002 le otorgaron el premio Reuben de la National Cartoonist Society por esa historieta.10- James L. Brooks, productor de The Tracey Ullman Show, contrató a Matt Groening en 1987. En un principio, le pidió que adaptara los personajes de Life in Hell pero, temiendo perder los derechos de autor, Matt se decantó por crear la familia amarilla. Así nacieron Los Simpson, que debutaron el 19 de abril de 1987 en el show de Tracey Ullman. Estos fueron sus primeros dos minutos de vida:11- Para el 17 de diciembre de 1989, Los Simpson fueron emitidos como programa independiente por primera vez en el canal FOX, el cual se encuentra en su temporada 29 ¡Y le ha dado a Matt Groening una decena de premios Emmy! Los otros dos los tiene por Futurama… pero ninguna de sus creaciones ha sido tan exitosa como nuestra familia sarcástica favorita.12- Son amarillos porque Matt Groening quería que se «vieran muy distinto» a todo lo que hay en la tele.13- Solo tienen cuatro dedos porque «es más fácil a la hora de dibujar. Hay un trabajo mucho mayor si le añades un dedo más».14- Smithers, el asistente del señor Burns, tuvo una curiosa primera aparición en la serie animada: ¡salió con la piel oscura y el pelo azul! Matt Groening dijo que «fue un error de animación» y no pudieron repararlo porque no les alcanzaba el varo.15- Matt Groening tiene su propia compañía de comics, Bongo Comics, que fundó en 1990 con el objetivo de «llevar humor oscuro en el mercado de las historietas». Entre sus productos está la miniserie Mylo Xyloto Comics, escrita por los miembros del grupo Coldplay y la franquicia de historietas de Bob Esponja. El caricaturista también tiene una banda: The Rock Bottom Remainders, pero usa el alter ego de Cowbell Player para los toquines. ¡Y el guitarrista es nada más y menos que Stephen King!16- La fortuna de Matt Groening está valuada en $500 millones de dólares. ¿Qué más viene para él? Nos queda esperar por Disenchanment, la nueva serie que hará para Netflix este año.Mientras tanto… ¡Gracias Matt Groening por todo lo que has hecho por nosotros! Hasta nos has ayudado a cortar mejor: