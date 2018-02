La horrorosa interpretación de Fergie del himno de EU

Miami– La interpretación del himno de los Estados Unidos que hizo la cantante Fergie en el Juego de las Estrella de la NBA fue tan desafortunada, que la propia cantante ha tenido que pedir disculpas.Fergie, la excantante de ‘The Black Eyed Peas’ y ganadora de 8 Grammy´s, intentó una interpretación diferente del himno, pero su intento generó desconcierto incluso entre los jugadores, que no pudieron contener las risas.“Siempre me he sentido honrada y orgullosa de cantar el himno nacional y la pasada noche quise intentar algo diferente para la NBA. Soy arriesgada artísticamente, pero sin duda alguna en esta ocasión no alcancé el tono intentado. Amo este país y honestamente intenté dar lo mejor”, dijo Fergie a una entrevista con ‘TMZ’.