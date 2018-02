Si tu computadora se pone lenta, esta puede ser la razón...

Archivo/El Diario de Juárez /

Ciudad de México- ¿Qué tan común es que las páginas de internet se ralenticen, o queden congeladas cuando ocupas tu computadora?Es posible que pienses que se trata de un virus, o que tu computadora está vieja y debes cambiarla. Lo cierto, es que es posible que seas tú algo culpable, sobre todo si has instalado extensiones para tu navegador.Muchas veces ocurre sin que nos demos cuenta, al menos hasta que nos damos cuenta que es imposible ocupar internet en nuestros equipos. Existe una forma sencilla de descubrir si es tu caso. Aunque debes tener claro que lo que te diremos, solo funciona en Google Chrome.Basta con que inicies tu navegador de internet y vayas a opciones. Lo encontrarás con una marca de tres puntos verticales, a la derecha de la barra de dirección.Una vez desplegado el menú, selecciona “Más Herramientas”; seguido de Administrador de tareas.Se abrirá una ventana que te dirá los procesos (de mayor a menor consumo), que utilizan memoria en tu equipo. Es normal que veas las ventanas y pestañas que tienes abiertas en internet. Debes saber que tampoco puedes abusar de ellas.Sin embargo, ¿detectas algunos procesos que no reconozcas?, en este apartado puedes encontrar extensiones adicionales que posiblemente, sin darte cuenta, hayas instalado a Google Chrome.Estos procesos pueden ser útiles, pero abusar de ellos juega en contra de nuestros equipos. Sobre todo si consumen más memoria que las mismas páginas de internet.Revísalo a menudo, y para evitar que tu pantalla se congele al utilizar internet, desinstala los que no te sirvan.