¿Eran Jenni Rivera y Snoop Dogg compañeros en la escuela?

Mi hermana me contó que Snoop Dog y Jenni Rivera fueron a la misma high school y como soy de la verga no le creí y fui a investigar y no sólo fueron a la misma high school sino que Snoop Dog fue a su funeral porque era su compa y ahora estoy en shock por su amistad.



— Israel (@thesmallestboy) 22 de febrero de 2018