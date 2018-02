Dragon Ball Super hará homenaje a GT en su último capítulo

Internet /

El final de Dragon Ball Super está más cerca cada día, y aunque todos suponemos que Goku se coronará como el campeón del torneo de fuerza, las cosas podrían cambiar si a Toyotaro y Toriyama se les da la gana.Jiren es el último rival del universo 11 que queda en pie, mientras que la Tierra cuenta todavía con dos peleadores cuyo poder combinado podría garantizar la victoria a los guerreros Z.Si eres de los curiosos que muere por saber qué pasará en los últimos episodios de este anime, no esperes más, pues ya revelaron sus títulos, y uno de ellos será un homenaje a GT.A continuación, hay spoilers de Dragon Ball Super.Ultra instinct transformación de goku en dragon Ball SuperComo ocurre cada semana, el buen Todd Blankenship nos sorprendió con nueva información sobre la obra de Akira Toriyama, y qué mejor información que el título provisional de los últimos dos episodios de la serie.De acuerdo con la traducción de los fans, todo llegará a su fin en el episodio 131, el cual tendrá una fuerte referencia a Dragon Ball GT.Aquí te lo dejamos en un perfectamente entendible japonés.Si no entendiste lo que dice, al igual que nosotros, no te preocupes, lo único que debes saber es que el capítulo 130 llevará provisionalmente el título "Un combate decisivo sin precedentes". Mientras tanto, la última emisión tendrá el nombre de "Goku, hasta el día que nos volvamos a ver".Si tienes una buena memoria, seguro recordarás que el último episodio de Dragon Ball GT tuvo fue similar, pues en su traducción al español fue titulado "Adiós, Goku".Para muchos, tener a Goku en el título del capítulo final es suficiente evidencia de que ganará el torneo, pero Jiren podría dar la sorpresa y derrotarlo, solo para desear que todos regresen de nuevo a la normalidad y todos despierten sin piernas en un hospital descubriendo que fue un sueño. Ok, no.Vayan haciendo sus apuestas, pues la última gran pelea de Dragon Ball se acerca.