¿Cerveza de aguacate? ¡Cerveza de aguacate!

Tomada de Internet /

Ciudad de México– Ya habíamos hablado de cervezas extrañas como las creadas por David Lynch, pero hay otra línea de bebidas alcohólicas más peculiares, señala un nuevo reportaje de Vice MéxicoAngel City Brewery de Los Ángeles, se ha visto muy creativa para experimentar con nuevos sabores y propuestas cerveceras. Uno de sus experimentos más extraños es la cerveza de aguacate. El genio detrás de esta idea es Dieter Forstner, quien en conmemoración al pasado de su familia cultivadora de aguacates creó esta extravagante bebida.La elaboración de esta cerveza no sólo contiene aguacate, también está conformada por otros elementos que lleva el guacamole, cómo cilantro, limón, ajo y chile seco. Esta cerveza fue presentada al público amante del aguacate en 2013 en “Avocado Festival” de Los Ángeles y después fue distribuida en diferentes bares de la zona.La idea no suena tan rara si pensamos que muchos acompañamos con una cerveza nuestros tacos dorados con salsa de aguacate. Además, no es una cerveza para la gente tradicionalista que odia el aguacate. El “Avocado Ale” sólo es otra de las muchas cervezas artesanales que se han creado, en el futuro podremos esperar cosas más extrañas.La información completa de la nota se encuentra en el sitio de Vice México con el título "La cerveza de aguacate es una realidad".