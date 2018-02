Gokú aparece en partido de fútbol

Dicen que "Koku es infancia", y tienen toda la razón, pues Dragon Ball nos han acompañado por casi 30 años, y parece que seguirá siendo la inspiración de otras generaciones por mucho tiempo más, escribe Daily Trend.La icónica obra de Akira Toriyama ha logrado superar todas las barreras físicas y de lenguaje, pues las aventuras de Goku son conocidas en prácticamente todo el mundo, incluso en Wakanda. Ok, ahí no estamos seguros.Prueba de esto, es que el legendario saiyajin hizo una impresionante aparición durante el partido de futbol entre el Paris Saint-Germain y el Marsella.Aunque el despliegue de esta imagen parece estar fuera de lugar, tiene un significado bastante interesante.A lo largo de su historia, el Paris Saint-Germain ha logrado obtener seis títulos, y si todo sale bien para ellos, estarían consiguiendo un séptimo galardón al resultar campeones.Si pones atención a las imágenes, notarás que estos logros están representados con las esferas del dragón, las cuales son perceptibles en la tribuna.Esto demuestra que no es necesario violentar al equipo contrario para mostrar tu apoyo a un equipo de futbol, pues un verdadero saiyajin respeta las reglas y sólo se agarra a golpes con quienes representan una amenaza contra la tierra.Dragon Ball Super está por llegar a su final, así que los seguidores de este equipo francés seguro tomaron inspiración de este arco de Akira Toriyama, pero no estamos totalmente seguros de ello.Si consiguen las siete esferas, esperamos que entre sus deseos pidan un título para el Cruz Azul.