El 'dura challenge' tiene bailando sensualmente a celebridades

A esta pareja, el doctor les dijo que hicieran algo para que dilatará o le harían cesárea. Decidieron hacer el #DURAChallenge, la mujer dilató y nació una niña muy #Dura 😆 Felicidades! 🌹@yunet_pl 🌎 This couple was order by their Dr. to do something so she would dilate. They danced the #durachallenge before going into labor . A #DURA baby was born ! 🍼





A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on



Feb 14, 2018 at 8:36am PST