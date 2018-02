Votarían mexicanos desde Rusia 2018 por internet

Tomada de Internet /

Cuando el Mundial esté en su fase más decisiva, se realizarán las elecciones federales en México, pero ¿cómo votarán todos aquellos aficionados que estén de turistas en la justa? Es una situación que se estudia y se buscan respuestas, entre ellas se propone una que ha sido ofrecida a ESPN Digital.Una de ellas, de acuerdo a Eduard Malayan, embajador de Rusia en México, es que el Instituto Nacional Electoral planea abrir la opción de votos electrónicos para quienes se encuentren en dicho país europeo, lo que abarcaría desde los propios jugadores del Tri, directivos, staff del equipo, elementos de medios de comunicación y desde luego aficionados.Para los meses de junio y julio esperan en Rusia un aproximado de 25 mil aficionados mexicanos y en caso de que el Tri supere la primera fase, sostendrá el juego de octavos de final ya sea el 2 o 3 de julio, justo unas horas después de la elección de presidente en México.“En Rusia también vamos a celebrar elecciones el 18 de marzo. Por lo que entiendo, el INE podrá celebrar esas elecciones a distancia por internet. No puedo afirmarlo o estar 100 por ciento seguro, pero puedo decirle que, en nuestro caso, nosotros organizamos en la Embajada y en otras ciudades una votación para los rusos que viven en otros lados puedan votar también. En el caso del INE tengo entendido que será algo electrónico”, explicó el embajador en entrevista con ESPN Digital.Como es costumbre, la afición mexicana no faltará a una cita de esta magnitud y Malayan destacó la cantidad de actividades que habrá en Rusia relacionada a México.“En cuanto a la celebración del Mundial y México, en Moscú y en otras ciudades donde jugará su selección, estarán organizados unos eventos culturales especiales. Por ejemplo, en Moscú, cerca de la Plaza Roja estará un gran pabellón mexicano con la gastronomía mexicana, souvernirs mexicanos, atractivos turísticos de México. Es decir, México aprovechará el Mundial para proyectar la imagen de su país al exterior. Estoy convencido que les gustará mucho a los rusos porque para nosotros México no es un país ajeno”, indicó.La organización de esta Copa del Mundo es una oportunidad única para mostrar la verdadera cara de Rusia ante el mundo, explicó su Embajador en México, quien valora que la inversión realizada no será solo para lo que dure el evento, sino que dejará muchas cosas positivas para los años posteriores.“La Copa del Mundo no significa solo gastos, no puedo decir cuánto dinero hemos invertido, pero también significa ingresos. En cuanto a los ingresos no se trata de poder recuperar todo de manera inmediata, sino que es una inversión a futuro porque los aeropuertos, las carreteras, los hoteles de los que he hablado, toda esa infraestructura se utilizará en el futuro. Para los turistas que vengan a visitar Rusia, abre la posibilidad de ver Rusia porque últimamente se escribe mucho sobre el país, pero seré sincero, se escriben cosas diferentes, no se escribe sobre la cultura y la historia, sino que sobre otras cosas. Creo que lo mejor sería ir a Rusia y ver con sus propios ojos lo que pasa”, compartió. (Con información de ESPN Digital)