Dolor menstrual es como un ataque cardiaco

Tomada de Internet /

Aunque ya bien sabemos que los dolores menstruales, cólicos, o cómo usted desee llamarlos, pueden hacer sentir a las mujeres como si fueran golpeadas en repetidas veces en el estómago de adentro hacia afuera, tratar de explicar esto a otras personas (generalmente a los hombres) puede llegar a ser una causa perdida.Preocupadas de ser juzgadas erróneamente por nuestros compañeros de trabajo y amigos, por sufrir “condiciones” femeninas, de ser muy “delicadas”, “dramáticas”, o de “compartir demasiada información”, por lo regular nos aguantamos y sufrimos en silencio.Pero eso se acabó. Los dolores menstruales, o dismenorrea, tal como se les llama técnicamente, finalmente se ha determinado que son tan dolorosos como un ataque cardiaco. El profesor de salud reproductiva de la Universidad de Londres, John Guilleabaud, mencionó al portal Quartz que las pacientes describen los dolores tan “severos como si estuvieran sufriendo un ataque cardiaco”.Aunque no nos sentimos tan contentas de que un hombre finalmente reconociera que los cólicos pueden llegar a ser una condición tan debilitante que sólo puede compararse con una experiencia cercana a la muerte, sí nos complace que al menos la recomendación médica a la que con anterioridad nos hemos apegado, la cual asevera que no se necesita más que un poco de ibuprofeno para calmar los dolores, ya no es válida.De hecho, ignorar el dolor que sufren las mujeres ha sido una preocupante práctica médica que ha existido siempre, aun cuando hay investigaciones que muestran que por lo general los doctores lo tratan con menos seriedad que el dolor que sufren los hombres. Incluso la palabra “histérica”, o “histeria”, se origina de la palabra griega hystera, que significa “matriz” o “útero”.Esa se la debemos a la sociedad.Pero ahora podremos tener una conversación más abierta en torno a la menstruación y en torno a una sociedad que llegará a reconocer el poder del período menstrual en lugar de ignorarlo.John, te hemos puesto en nuestra lista de buenas personas. (Con información de Marie Clarie)