¿Conoces el significado de "Chala Head Chala" de Dragon Ball Z?

Vamos a admitirlo de una vez: la música de introducción de Dragon Ball Z es MUY pegajosa. Seguro la cantaste una y otra vez durante los 90 mientras empezaba tu show favorito, escribe Daily Trend.Desde la primera vez que la veías surgían muchas preguntas: ¿Qué era Dragon Ball Z? ¿Por qué no podías dejar de escucharlo? Y sobre todo, ¿qué demonios significa “Chala Head Chala”?Esta fue la forma en la que muchos conocimos la serie de Dragon Ball.Al contar con doblaje en español latino prácticamente toda la canción estaba traducida algo que pudiéramos entender; excepto por la frase de “Chala Head Chala”, lo cual muchos pensaron que podría ser un poder de Goku, palabrería sin significado para que rimara o hasta un “exhala”.En países latinos, anglosajones y germánicos, se quedó la frase de "Chala Head Chala” en la canción, mientras que en España lo que dicen es el infame “Luz, fuego y destrucción”; pero no, esto no significa.El título oficial de la canción es “Chara-hetchara”, pero ya que la R en japonés tiene una fonética similar a la L, parece que en realidad dicen “Chala”, y ese “Het” suena similar a “Head”, cabeza en inglés.Y esto nos lleva al significado de “Hetchara”. Durante los 80s en Japón era común esta frase, la cual se podría traducir como “No hay problema” o “No te preocupes”.Si lo comparamos este significado con el tono la canción, la letra y la personalidad despreocupada de Goku, ¡tiene todo el sentido! Chara-hetchara, la cual fue un himno para las generaciones de los 90, en realidad es una canción positiva, donde sin importar los conflictos a los que se enfrentan los héroes, saldrán victoriosos (sí... aunque se tarden 10 capítulos en una sola pelea).