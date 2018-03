Este artista así denunció la pedofilia en Hollywood

Twitter /

Great Hollywood billboards by Sabo, just in time for the Oscars. pic.twitter.com/ZYMnANivDF



— An Open Secret (@AnOpenSecret) 28 de febrero de 2018

"Y el Oscar al más pedófilo es para…", "Todos lo sabíamos y aún así ningún arresto", "Di nombres en el escenario o cállate la boca". El mensaje es claro. Tres espectaculares cerca de Hollywood fueron colocados hace algunas horas, según The Hollywood Reporter.Estos espectaculares nos recuerdan el film Three Billboards que cuenta la historia de una madre que busca justicia después de la muerte de su hija, colocando carteles en la entrada de su ciudad.El film es uno de los favoritos en los premios Oscar que se llevarán a cabo este domingo 4 de marzo. Esta intervención cerca de Hollywood es muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta el movimiento Time's Up y las consecuencias que han tenido las acusaciones en contra de Harvey Weinstein. Sabemos que esta entrega de premios Oscar no pasará desapercibida pero, ¿hasta qué grado se verá afectada? Uno de los grandes temas pendientes en Hollywood ha sido la pedofilia y estos carteles ponen el dedo en la llaga.Detrás de esta intervención está Sabo, un artista urbano quién inició la famosa campaña en contra de Meryl Streep, #SheKnew, en donde la acusó de estar al tanto de los abusos de Weinstein. Sabo explica que critica a quienes con su silencio permiten que suceda el acoso sexual y que intimidan a los artistas que quieren alzar la voz en sus discursos durante las entregas de premios.Three Billboards se ha convertido en un símbolo y Sabo no es el primero en explotar este concepto: en Estados Unidos se utilizó para criticar la política en favor de las armas, y en Londres para denunciar la falta de acciones después de un incendio que cobró la vida de 71 personas.