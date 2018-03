¡Los fans han sido escuchados!; Elsa podría tener novia en la próxima película

Disney /

Hace 5 años se estrenó Frozen, la película de Disney Pixar que se volvió todo un éxito y que incluso fue merecedora del Oscar a Mejor Película Animada. Luego de su lanzamiento, los fans parecían no poder superar lo que para ellos fue un filme “liberador” y de aceptación… esto por su canción “Let It Go”, escribe Sopitas.Consecuentemente, las peticiones no se hicieron esperar y a través de la campaña #GiveElsaAGirlfriend, los fanáticos pidieron que, para la secuela de la película, le dieran a Elsa una pareja, pero no cualquier pareja, sino una de su mismo sexo, es decir, una mujer.Estas especulaciones llegaron a oídos de la propia Jennifer Lee, la escritora y co-directora de Frozen y, en una entrevista con Huffington Post, dejó ver que le emociona que el público acepte tan bien al personaje.“Me encanta todo lo que dice la gente. […] La gente está pensando en nuestra película, está creando un diálogo. Elsa es un personaje maravilloso que habla con tanta gente. […] Significa todo para nosotros ser parte de estas conversaciones”, dijo Lee.“A dónde vamos con eso, tenemos toneladas de conversaciones al respecto, y estamos muy conscientes sobre estas cosas. […] Para mí, Elsa me dice todos los días a dónde tiene que ir, y ella seguirá contándonos. Siempre escribo desde el personaje, donde está Elsa y lo que Elsa está haciendo en su vida. Ella me lo cuenta todos los días. Veremos a dónde vamos “, agregó.Pese a que Disney ha sido muy reservado en cuanto a los temas LGBTI se refiere, algunas de sus películas ya han dejado ver algo de inclusión… como cuando en 2016, en “Finding Dori”, puede verse una pareja que, a simple vista, parece de lesbianas… a lo que el director, Andrew Stanon, se redujo a decir: “Pueden ser lo que quieras que sean”.En la nueva película de Lee, A Wrinkle in Time, el tema seguirá siendo el mismo: aceptación.“Se trata de dar esperanza, pero, ¿cómo se gana la esperanza? Se gana por el trabajo duro. Se gana creyendo que no importa quién eres, dónde estás, qué piensas de ti, tienes un papel importante que desempeñar en el mundo. Acéptate y solo ponte en marcha. Te necesitamos”, dijo la directora.Si las cosas continúan como van, seguramente Frozen 2 podrá sorprender a los fans con la llegada -al fin- de una pareja gay.