Clama Niurka por sexo

Niurka Marcos hizo una picante petición a una de sus exparejas, porque “donde hubo fuego, cenizas quedan”.En entrevista para “Suelta la Sopa” la 'mujer escándalo' comenzó a despotricar contra varias personalidades de la farándula e incluso lanzó un mensajito al productor Juan Osorio.Tras preguntarle si volvería a los escenarios en su papel de Aventurera, la bailarina aseguró que está dispuesta a regresar con una inusual condición.“Es que yo le dije a Juan que necesitaba hacer el sexo con él antes de decidirme. Soy perra, necesito sexo. Si no, no te puedo decir que sí”, confesó provocando risas y cara de asombro entre los presentes.A pesar de lanzar tremendo mensaje a su expareja, la vedette dejó ver que en los asuntos del amor aún no hay suerte pues.