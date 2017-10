Pasa meses retenida porque agentes ignoraban que N. Zelanda es un país

Ciudad de México─ La ignorancia de funcionarios kazajos en temas de Geografía provocó que una mujer neozelandesa pasara seis meses retenida por cuestiones migratorias.Chloe Phillips-Harris, de 28 años, vivió desde mayo pasado una historia inconcebible ya que al arribar al Aeropuerto Internacional de Almatý, fue detenida debido a que las autoridades se negaron a reconocer su pasaporte.Argumentando que ‘Nueva Zelanda es parte de Australia’, los funcionarios impidieron el libre paso a Phillips-Harris y la mantuvieron cautiva.“En el puesto de migración del aeropuerto me pidieron un pasaporte australiano y me explicaron que no podía entrar sin un pasaporte australiano. Dijeron que Nueva Zelanda es claramente parte de Australia", contó la viajera al diario The New Zealand HeraldLa mujer fue trasladada a una sala de interrogatorios donde había un mapamundi en el que no aparecía Nueva Zelanda, por lo que ella no pudo demostrar la existencia de su país.Phillips-Harris tuvo que recurrir al pago de sobornos y favores para evitar ser deportada a China y para facilitar su estadía en el país asiático.“El caso ya fue resuelto”, informó hace unos días el Ministerio neozelandés de Asuntos Exteriores a la prensa local.Por su parte, la cancillería kazaja se ha negado a dar su versión de lo sucedido.