Explosión de un meteorito ilumina el cielo de Siberia

Un meteorito de gran tamaño ha caído en Siberia este martes, y al entrar en la atmósfera terrestre se formó una bola de fuego que pudo ser observada sobre el cielo de algunas regiones de Rusia."Un cuerpo cósmico ingresó en las densas capas de la atmósfera terrestre y se quemó. El proceso se reflejó a través de un brillante resplandor en el cielo sobre varias regiones de Siberia", informa la agencia Interfax. El cuerpo se desintegró por completo antes de llegar a la superficie terrestre.Especialistas del Instituto de Investigaciones Espaciales de Rusia, citados por la agencia TASS, estiman que el diámetro del meteorito era de entre 10 y 15 metros, mientras que su composición habría sido rocosa."Debido a que se quemó o explotó y no llegó a la superficie terrestre, está claro que su diámetro no era mayor de 10 o 15 metros, y no era un cuerpo ferroso, sino habría sido rocoso", señalaron los especialistas.Asimismo indicaron que este tipo de meteoritos no son raros en nuestro planeta, y que prácticamente a diario cae un "número significativo" de estos cuerpos celestes, principalmente en los océanos.El acercamiento de este tipo de meteoritos a la Tierra es "muy difícil" de detectar, pero no suponen una amenaza para la humanidad. Representarían una amenaza si su composición fuera de hierro y sus dimensiones sobrepasaran los 15-20 metros, según los expertos.