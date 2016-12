Si los hombres menstruaran, la ley marcaría días libres por cólicos

Las mujeres que lo padecen saben lo doloroso que puede llegar a ser, sobre todo el primer día o la noche anterior a que les llegue la regla.Pero, para no perder el día, van al trabajo o a la escuela aunque lleguen arrastrándose a causa de los dolores menstruales.En algunas provincias de China recientemente entró en vigencia una polémica ley que les permite a las mujeres tomarse un día o dos si sufren estas severas molestias.En Taiwán y Corea del Sur también existe esta normativa, aunque el país pionero es Japón, donde el permiso se aceptó en 1947.Aún así, podemos contar con los dedos de una mano dónde se aplica esta controvertida legislación que defiende el derecho de las mujeres.Es que, para muchos, implementar una norma así significaría darles un trato diferente a las mujeres por su género, en momentos en que la tendencia es buscar la igualdad de condiciones laborales para ambos sexos.Con todo, Churan Zheng es una china que se toma regularmente estos días que, en su opinión, son esenciales para las mujeres. Éste es su testimonio."Yo sufro de dolores menstruales severos y, todos los meses, publico un dibujo en mis cuentas en las redes sociales que muestran a una mujer atada a una cruz invisible, atravesada por flechas en el estómago", dice Churan."Siempre recibe muchos 'me gusta' porque visualiza de una forma muy vívida lo que muchas mujeres experimentan durante la regla. La noche antes de que me llegue el período, siempre me siento pesada y me dan espasmos en el estómago. Y cuando me despierto, el dolor que acompaña a la regla es tan insoportable que siempre me imagino arrancándome los intestinos del cuerpo o cortándolos con una tijera. Siento ganas de vomitar".Desde que dejé la universidad y empecé a trabajar, he tomado calmantes casi todos lo meses, pero me hacen sentir cansada y dormida. También necesito una bolsa de agua caliente para calmar el dolor.En esos momentos me cuesta concentrarme en el trabajo y acabo maldiciendo a mi género.Afortunadamente, la compañía en donde trabajo -Pride Planning, que hace campañas sobre los derechos de la mujer- le ofrece a su personal femenino un día de vacaciones todos los meses.Las empleadas no necesitan un certificado médico, o preocuparse por perder un día de sueldo.En mi caso, si no hay ningún viaje o una tarea importante que tenga que terminar, me tomo medio o un día libre. Me quedo en casa, durmiendo después de tomar un calmante o trabajando desde la cama.Alguna gente cree que los días libres por dolores menstruales le cuestan dinero a la empresa, por eso hay un debate sobre si eso en realidad puede desalentar a las compañías a contratar mujeres.Sin embargo, hasta donde sé, mi compañía -donde la mayoría de los empleados son mujeres- no sufre pérdidas significativas a pesar de casi todas se toman un día al mes o mes por medio.Nosotros tendemos a planificar de antemano si tomamos el día libre o tratamos de ponernos al día apenas regresamos. Los colegas hombres no sienten que haya un trato injusto. De hecho, nuestro ambiente de trabajo es más positivo y amigable desde que se introdujeron las nuevas reglas.Otra gente cree que estas políticas son demasiado protectoras de las mujeres y que pueden hacer que se vean como débiles o vagas.Sin embargo, por lo que sé, las mujeres que no sienten dolores por la regla no se toman normalmente estos días libres.Además, aquellas que trabajan para corporaciones donde el ambiente es muy competitivo no quieren que las vean como "complicadas" o "delicadas".Y, como dije antes, en mi empresa, las mujeres que se toman el día libre deben ponerse al día con el trabajo apenas vuelven, lo cual añade presión al trabajo diario.Es raro que hoy día la idea de tener un día libre por este motivo siga todavía generando un debate tan candente y tantas críticas.Las ganancias y la eficiencia se valoran por sobre todas las cosas.La naturaleza no puede librarnos de los dolores menstruales, ¿pero acaso nuestra sociedad no puede hacer algo por las mujeres?No puedo dejar de pensar que si lo hombres tuviesen la regla, los días libres por esta razón formarían parte de la constitución nacional desde un principio.Un anuncio hecho hace varias semanas por una pequeña firma británica logró capturar la atención de medios de todo el mundo, al anunciar planes para darles el día libre a sus empleadas con dolores menstruales."He visto a mujeres dobladas por el dolor premenstrual que no pueden irse a sus casas, lo que me parece un poco injusto", le explicó al diario Bristol Post Bex Baxter, la directora de Coexist, una compañía sin fines de lucro.Y, para evitarlo, la firma de Bristol está actualmente trabajando en una "política para la menstruación" que "ayude a sincronizar el trabajo con los ciclos naturales del cuerpo", explicó Baxter.La propuesta, sin embargo, no es completamente original: la ausencia por menstruación existe en Japón desde 1947.Disposiciones similares también existen en Indonesia y Taiwán, donde las mujeres pueden pedir hasta 30 días de licencia pagada por este concepto.Y algo similar ocurre en Corea del Sur, donde las mujeres tienen dos días libres al mes, incluidas las universitarias.En general no existen datos concretos sobres las ausencias de las mujeres de los lugares de trabajo debido a esta dolencia.De acuerdo al doctor Enrique Oyarzún del Hospital de la Universidad Católica de Chile, el dolor menstrual se da casi en la mitad de las mujeres.Según Oyarzún, como resultado del mismo entre un 10 por ciento y un 15 por ciento presenta limitaciones para realizar sus actividades habituales. Y en cerca de un 10 por ciento de los casos el malestar es tal que provoca ausentismo laboral.Ese dolor intenso es conocido médicamente como dismenorrea."La dismenorrea se produce por cólicos uterinos menstruales", explica el ginecólogo chileno Guillermo Durruty en el blog de salud del Hospital de la Universidad Católica de Chile."Puede venir acompañada de otras manifestaciones como molestia lumbar, dolor irradiado hacia las piernas y, en los casos más extremos, alucinaciones", detalla.Una de las actividades donde más se ponen de manifiesto las consecuencias físicas de los dolores premenstruales en las mujeres es en la práctica deportiva profesional.Por ejemplo, aunque Paula Radcliffe rompió en Chicago el récord mundial femenino de maratón en el año 2000 el mismo día en que tuvo el período, aceptó que no estaba en la forma adecuada para competir."Logré hacerlo gracias a una óptima hidratación, pero tuve que luchar mucho para no pensar en ello durante la carrera", dijo Radcliffe.Pero otras deportistas no tienen tanta suerte de quebrar una marca mundial un día en que le baja el periodo."Conozco el caso de varias mujeres que sus médicos hombres les recetan pastillas para demorar la menstruación el día de la competencia, lo que es perjudicial", explicó Radcliffe."Muchos de ellos no conocen la verdadera situación de la mujer y las ponen en una situación precaria desde el punto de vista físico", agregó.Por ahora la propuesta de la empresa Coexist se está analizando para ser tomada definitivamente."Las mujeres no quieren sentir que las van a emplear menos que los hombres si se toman más días libres por esta razón", explicó Baxter."Pero el otro día estaba hablando con alguien del tema y me dijo que si los hombres fueran los que tienen el período esta política habría sido establecida hace tiempo", declaró la directora de Coexist.