Permiten a hombre foto con cuernos en licencia de manejo

Maine, Estados Unidos— Un sacerdote pagano obtuvo finalmente permiso para aparecer con cuernos de cabra en la fotografía de su licencia de manejo de Maine.El residente de Maine, Phelan Moonsong, dijo que a menos que esté durmiendo o bañándose, siempre lleva puestos sus cuernos de cabra, los cuales sirven como su antena espiritual y le ayudan a educar a otros respecto al paganismo.Pero Moonsong está cuestionando por qué tuvo que presentar una apelación ante el Estado sobre su licencia de manejo después de que explicó sus creencias religiosas a personal de la Oficina de Vehículos Motorizados. Además, agregó, los cuernos no obstruían su rostro.La oficina del secretario de Estado de Maine dijo que la entidad no estaba familiarizada con el dilema de Moonsong respecto a su tocado y tuvo que solicitarle más información para revisar el asunto. Una vocera dijo que el Estado permitió los cuernos de cabra porque Moonsong citó sus propósitos religiosos y también porque no obstruían su cara.El personal de la Oficina de Vehículos Motorizados de Maine puede detener las fotografías de licencias para realizar una revisión si tienen alguna inquietud sobre una prenda religiosa para la cabeza.Cuando Moonsong solicitó la actualización de su licencia de manejo en agosto y explicó su religión a un empleado de la Oficina de Control Vehicular, éste le dijo que presentara una apelación sobre su fotografía a la oficina del secretario de Estado.Moonsong dijo que proporcionó más información a esa dependencia. Pero cuando se puso en contacto con la Oficina de Vehículos Motorizados en noviembre, le dijeron que su identificación fue rechazada, lo cual fue nuevo para él.Moonsong presentó entonces una solicitud de asistencia jurídica a la Unión Americana de Libertades Civiles, la cual le dijo recientemente que no podía tomar su caso."Lo que estaba solicitando debió haber sido aceptado según lo que está escrito en estatutos y lineamientos", subrayó.No debería ser diferente a que una monja use un hábito, o que un sij use un turbante, dijo Moonsong.Pero, agregó que estaba feliz por haber recibido su nueva licencia de manejo la semana pasada.