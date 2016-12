Le truenan cohete en el ojo a perrita y muere

Advertencia, el video contiene imágenes fuertes.

Ciudad de México- En una colonia de Tlaquepaque, Jalisco, un grupo de adolescentes hizo estallar un cohete en el ojo de una perrita pitbull, la cual además fue atropellada cuando corrió tras la agresión.Lamentablemente la perrita no resistió; “al canalizarla entró en shock ya que traía hemorragia interna”, informó la organización "Croquetón Guadalajara".Dicha asociación recibió el reporte del maltrato animal.Inmediatamente, el director de “Croquetón Guadalajara”, Gerardo Lío, y parte del equipo, así como personal de la asociación Fela, acudieron a la zona para atender el caso y auxiliar al can.Al dar un seguimiento al caso, la asociación publicó en Facebook una serie de imágenes y videos que muestran la brutalidad de la agresión que sufrió la perrita.También indicó que el can tenía hemorragia interna, por lo cual no resistió.“Croquetón Guadalajara” expuso que se trató de indagar quiénes fueron los agresores, pero los vecinos no quisieron involucrarse y mucho menos denunciar.“Esto refleja una sociedad carente de respeto hacia nuestros seres sin voz. ¡Estamos hartos de tanto maltrato!”, publicó en su cuenta de Facebook.También hizo un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos a respetar la vida; a las autoridades para que impulsen leyes más severas contra el maltrato animal y a la sociedad para que se sensibilice, rescate, ayude, eduque y denuncie casos como éste.En tanto, este miércoles, el regidor Marco Fuentes, de Tlaquepaque, informó que interpuso una denuncia por estos hechos.“Presenté denuncia penal ante la @FiscaliaJal sobre el caso de la pitbull que falleció por un acto de crueldad en #Tlaquepaque”, publicó en su cuenta de Twitter.