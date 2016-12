Gastará 'Layín' 5 mdp para su cumpleaños

Nayarit, México— En medio de una crisis financiera, y con más de 500 trabajadores de base, lista de raya y personal sindicalizado –éstos últimos cumplieron ya 50 días de paro laboral, exigiendo les sean pagadas prestaciones y dos quincenas que se les adeudan–; el presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, celebrará su cumpleaños, en el que se estima podría tener un gasto superior a los 5 millones de pesos.Invitando a todo aquel que quiera asistir, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como “Layín”, contratará para amenizar su festejo a La Arrolladora Banda el Limón, Maribel Guardia y Julión Álvarez, además de 50 mil cartones de cerveza y comida para al menos 100 mil asistentes que se esperan para el magno evento.Cansado de promesas incumplidas, el secretario general del Sutsem en la Sección de San Blas, José Antonio Barajas, afirmó que, de no recibir el pago correspondiente al aguinaldo, habrá movilizaciones, como paro de labores, incluso no descartó huelga."Consecutivamente buscamos a 'Layín' para que dé la cara y hable de frente a los trabajadores, pero se esconde, prefiere andar en campaña en otros municipios, gastando el dinero de los trabajadores” refirió Antonio Barajas.Mencionó que cerca de 360 trabajadores de confianza y lista de raya del Ayuntamiento de San Blas, tienen seis quincenas que no cobran su salario, a los que se le suman los trabajadores sindicalizados a quienes actualmente les adeuda el pago de dos quincenas y diversas prestaciones del contrato colectivo de trabajo.El edil sanblasense –señala Barajas– responde ante los reclamos que no hay dinero, sin embargo y de manera contradictoria, el próximo 30 de diciembre, tendrá en evento gratuito a La Arrolladora Banda el Limón, Maribel Guardia y Julio Álvarez con motivo de su cumpleaños.