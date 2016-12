‘Facetitutas’, la nueva tendencia en redes sociales

Ciudad de México─ Las redes sociales, especialmente Facebook, han servido para potenciar los deseos sexuales de los cibernautas; desde el sexting (enviar imágenes de contenido erótico) hasta intercambiar bienes por un momento de pasión.Actualmente, cientos de mujeres obtienen aparatos de alta tecnología con sólo ofrecer sus servicios en algún grupo.“Hola, chicos y chicas. He hecho un grupo de face y whats, donde las mujeres intercambiamos sexo por lo que nosotras necesitamos”, señala el mensaje de una cibernauta, quien explica el modus operandi de esta tendencia. Inclusive, algunos usuarios son más específicas en sus ‘necesidades’, tal es el caso de mujeres que obtienen contraseñas de Wi-Fi por una sesión de sexo.En su mayoría, los grupos de trueque son cerrados y en ellos predominan los hombres; el procedimiento es simple: ofrecen su producto o servicio, contactan con los interesados, sostienen el encuentro sexual y cada uno consigue lo que buscaba. Eso sí, no se vale acosar a los que no acepten el trato.