Piden a Amazon retirar disfraz de muro con mensaje ‘Mexico Will Pay!’

Ciudad de México– Un difraz de una pared con la frase "Mexico will pay! (‘¡México pagará!’)" es uno de los últimos artículos en la lista creciente de trajes ofensivos en Internet, y Jerónimo Saldaña no está dispuesto a tolerarlo.El chicano de 37 años es mejor conocido por sus sombreros populares "Make America Mexico Again" con la organización latinx Mijente. Además, es el hombre detrás de la petición a Amazon para que retire el disfraz, que asegura es "antilatinx".Primero vi el disfraz de Amazon en el muro de Facebook de un amigo", dijo a The Huffington Post. "Mi comunidad en redes sociales es tan importante en la resistencia como en la vigilancia".Había visto el disfraz racista durante la cobertura de la campaña presidencial en las manifestaciones de Trump y siempre lo consideré ofensivo", agregó. "Desde la elección de Trump, leí artículos de estudiantes de preparatoria que vociferaban 'build that wall' (construyan ese muro) y 'Trump' a compañeros de color e inmediatamente conecté esos incidentes con la normalización de la supremacía blanca, que creo es lo que este disfraz representa".La petición de Saldana está dirigida al CEO de Amazon, Jeff Bezos, y se encuentra en la página electrónica de Mijente.La petición es un simple acto de resistencia para hacer retroceder la normalización del odio", dijo al HuffPost. "Su creación es una herramienta para informar a la gente en redes sociales que Amazon está ayudando a perpetuar la violencia contra los latinxs al permitir la venta de este traje racista".Creo que es importante que los consumidores sepan qué justifica y perpetua Amazon. La petición es una herramienta para responsabilizarlos y hacer saber a su CEO que los latinxs no tolerarán la venta de artículos que promueven el odio y la xenofobia", continuó.El nativo de Los Ángeles, quien actualmente vive en la ciudad de Nueva York, dice que no ha tenido respuesta de Amazon desde que comenzó la petición. Amazon tampoco ha respondido a dar algún comentario a The Huffington Post sobre la retirada del disfraz ni de la petición.