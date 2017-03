Futbolista chino pierde partido contra Irán, a su esposa y su reputación

Beijing— Un futbolista chino, autor de un error que dio la victoria a Irán en un partido de clasificación para el Mundial-2018, perdió también su reputación este miércoles cuando su mujer pidió públicamente su expulsión de la selección nacional por adulterio.Jiang Zhipeng no hizo un buen partido el martes en Teherán, pasando el balón de cabeza al goleador de la selección de Irán, que aprovechó para marcar y ganar el partido por 1-0, alejando aún más la esperanza de China de clasificarse para el Mundial en Rusia.No obstante, la mala suerte de Jiang no se detiene ahí. Su mujer reveló en su cuenta de la red social Weibou, el 'Twitter chino', que el futbolista de 28 años había recientemente pedido el divorcio."De cuatro años de matrimonio, pasó prácticamente tres y medio acostándose con otras mujeres y ahora busca empujarme a la tumba", acusó la esposa, Zhang Zhiyue.Zhang pidió a la Asociación China de Fútbol que expulsase al jugador de la selección nacional, una exigencia apoyada por muchos seguidores."Este tipo es horrible. Sáquenlo del equipo de China", reclamaba un internauta, mientras que las autoridades deportivas no se han pronunciado.