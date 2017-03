Muere hombre atacado por su perro ante cámaras de la BBC

El dueño de un perro de raza Staffordshire bull terrier fue atacado y herido de muerte por su can en presencia de un equipo de televisión de la BBC, que lo estaba entrevistando en esos momentos para un documental, informa la cadena británica.A pesar de que fue trasladado rápidamente a un hospital, el hombre, de 41 años, falleció dos horas más tarde. El suceso tuvo lugar el lunes de la semana pasada en Londres.El can se encuentra ahora en una perrera a la espera de que las autoridades decidan si debe ser sacrificado.Los Staffordshire bull terrier no figuran en la lista de razas de perros prohibidos en el Reino Unido y son una opción popular entre los dueños de animales domésticos del país.Las razas que sí están incluidas de momento en la lista de la Ley briánica de Perros Peligrosos de 1991 son el Pit Bull terrier, el Tosa Inu japonés, el Dogo argentino y el Fila brasileño.